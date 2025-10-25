Pasaporte: ¿Cuál es la vigencia del documento?

25 oct. 2025 - 19:00 hrs.

Chile posee uno de los pasaportes mejor posicionado a nivel mundial y el más poderoso de Latinoamérica, ocupando el puesto 16 del ránking mundial, según el Índice de Pasaportes Henley, que se encarga de realizar esta medición, según la cantidad de países a los que es posible ingresar con este documento y sin necesidad de una visa.

En el caso de Chile, el pasaporte permite el acceso a 175 países alrededor del mundo, a diferencia de Argentina y Brasil, los que se ubican en el puesto 19 del ránking, pues su pasaporte permite el ingreso a 169 naciones.

¿Cómo obtener pasaporte?

Por tanto, en caso de querer viajar al extranjero, obtener el pasaporte es una opción más que eficaz, por lo que si deseas sacar el pasaporte, debes acudir al registro civil, o reservar una hora de atención en este enlace, ingresar con RUT y Clave Única y seguir los pasos.

En la plataforma, el usuario debe pinchar la opción "Solicitud de pasaporte" y seleccionar la región, sucursal y fecha en la que se desea obtener el documento. Por último, se completa un formulario con los datos personales y se confirma la reserva de hora.

Cabe recordar que el documento tiene 48 páginas, su valor es de $69.660 y también es posible obtenerlo en una versión digital.

¿De cuánto es la vigencia del pasaporte?

Desde febrero del 2020, se actualizó la vigencia del pasaporte, por lo que tendrá una duración de 10 años desde la fecha en que se obtuvo.

Anteriormente, tenía una vigencia de 5 años, no obstante, las personas que lo renueven, les será renovado por 10 años.