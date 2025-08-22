Hasta $250 de descuento por litro: Las rebajas en parafina disponibles durante agosto

22 ag. 2025 - 12:00 hrs.

Las bajas temperaturas, sumado a la caída de nieve en varias zonas del país, hace que sea cada vez más necesario calefaccionar los hogares, lo que se traduce en un gasto adicional para las familias.

La parafina, o kerosene, es uno de los combustibles más utilizados para calefaccionar las casas durante el invierno y una buena noticia es que este insumo se puede adquirir con diversas rebajas durante el mes de agosto.

¿Qué descuentos hay en parafina?

Copec

La estación de servicios Copec tiene disponible un beneficio especial en el marco de sus 90 años, el cual consiste en $90 de descuento por litro en kerosene.

La promoción está disponible hasta el 31 de agosto de 2025 y es exclusiva para usuarios de Full Copec que compren a través de la app Copec. El descuento se aplica automáticamente al pagar con cualquier tarjeta asociada a la aplicación.

Caja La Araucana

Aramco y Caja La Araucana tienen $150 de descuento por litro de parafina para trabajadores y $250 para pensionados afiliados. El descuento se hace efectivo dando tu RUT en las estaciones de servicio de Aramco y Petrobras adheridas al convenio (conócelas aquí). La promoción es válida solo los días viernes del mes de agosto y el tope de carga mensual es de $20.000 por usuario.

Caja Los Andes

Los trabajadores afiliados y pensionados de Caja Los Andes tienen $25 de descuento por litro de parafina los días viernes de agosto en las estaciones Petrobras adheridas a la campaña.

El descuento se activa entregando el RUT previo a efectuar la carga de combustible. La promoción es válida hasta el 31 de diciembre; y afiliado puede realizar cuatro cargas al mes, con un tope de $30.000 cada una.

Municipalidades

Los lunes y martes del mes de agosto, quienes vivan en comunas que tienen alianza con Petrobras (conócelas aquí) tienen $40 de descuento por litro de parafina al cargar en las estaciones de servicio adheridas a la promoción.

Para acceder al descuento es necesario registrarse completando el siguiente formulario (entra aquí). Una vez inscrita, la persona deberá entregar su RUT previo a la carga de combustible para que se haga efectiva la rebaja. El beneficiario puede hacer dos cargas de parafina por día, con un tope de $30.000 por cada una.

Amuch

Quienes viven en comunas adheridas a la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) (revísalas aquí), tienen $25 de descuento por litro de parafina al cargar en las estaciones de Petrobras adheridas a la promoción, los días lunes y martes de agosto.

Los usuarios deben inscribirse en un formulario (conócelo aquí) y cuando el beneficio se active podrán entregar su RUT previo a la carga de combustible para hacer efectivo el descuento. La rebaja estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 y tiene como tope dos cargas de parafina por día, por un monto máximo de $30.000 por carga.

