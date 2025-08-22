Cuenta RUT: Estas son las cinco transacciones que tienen un cobro asociado

22 ag. 2025 - 11:00 hrs.

La Cuenta RUT del BancoEstado es una cuenta vista dirigida a las personas que tengan cédula de identidad chilena vigente y para su apertura no se exigen requisitos de renta. La tarjeta la pueden obtener mujeres desde los 12 años y hombres desde los 14, siempre que estén acompañados por su representante legal.

Aunque la Cuenta RUT no tiene costo de apertura ni de mantención, y permite realizar transacciones tanto dentro de Chile como en el extranjero, sí hay algunas transacciones de la tarjeta que tienen cobros asociados.

Las cinco transacciones con cobro de la CuentaRUT

Las transacciones de la Cuenta RUT que tiene cobros corresponden a:

Transferencias a otros bancos desde App o sitio web del BancoEstado: $300.

Giros en cajeros automáticos de otros bancos: $300.

Consultas de saldos en cajeros de otros bancos: $100.

Reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto: $1.000.

Duplicado de Cartola: 0,05UF + IVA.

Estas tarifas aplican para todos los titulares de CuentaRUT independientemente de la fecha de apertura. Sin embargo, a las personas de 65 años o más, no se les cobrarán las tres primeras transferencias de fondos a otros bancos de cada mes desde el sitio web o App BancoEstado.

¿Qué transacciones son gratuitas?

Por el contrario, las transacciones de la Cuenta RUT que son gratuitas corresponden a:

Transferencias de Fondos entre cuentas BancoEstado.

Giros por caja en sucursales BancoEstado, BancoEstado Express y Caja Vecina.

Giros en cajeros automáticos BancoEstado.

Consultas de saldo y solicitud de cartolas en cajeros automáticos BancoEstado, CajaVecina, App BancoEstado, sitio web BancoEstado.

Compras con RedCompra, Compraquí, WebPay.

Reposición de tarjeta por deterioro (presentando la tarjeta que desea reemplazar).

Todo sobre Cuenta RUT