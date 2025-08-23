BancoEstado y compañía de seguros entregan giftcard de $120 mil: Así puedes obtenerla

23 ag. 2025 - 19:00 hrs.

Al momento de contratar un seguro automotriz, son varios los aspectos que un conductor debe tomar en cuenta, como por ejemplo los servicios que ofrece, pero también el costo del producto.

Pero también puede ser atractivo algún concurso o beneficio que traiga la contratación de un seguro, como está haciendo el BancoEstado.

A modo de incentivo, la entidad bancaria junto a HDI Seguros están entregando una gift card de $120 mil a quienes contraten un seguro a través de ese organismo.

¿Cómo obtener la Gift Card de $120 mil de BancoEstado?

Esta promoción es válida desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre del presente año a través de BancoEstado. Además, el plan de cobertura debe ser estándar o Full.

En lo que respecta a los requisitos para contratar el seguro automotriz, estos son los siguientes:

Vehículos con una antigüedad igual o menor a 15 años.

Ser el dueño del vehículo a asegurar.

El conductor del vehículo se encuentre con su licencia de conducir vigente.

Solo vehículos de uso particular, se excluyen vehículos comerciales o de uso recreativo.

En caso que el vehículo sea usado, deberá ser inspeccionado por la compañía aseguradora. De ser 0 Km se solicitará la factura o guía despacho con una emisión no superior a 48 hrs. En caso contrario, el vehículo será inspeccionado.

¿Cómo contratar tu seguro automotriz?

Debes hacerlo en segurosbancoestado.cl y seguir los siguientes pasos:

Cotizar en la web con tus datos y los de tu auto

Selecciona el monto de decible de tu preferencia y compara los planes "Estándar y Full"

Selecciona el plan y haz clic en "Contratar"

Completa los datos restantes tuyos y del vehículo

Selecciona tu medio de pago y luego serás redirigido a la plataforma para que finalices el proceso

¿Cómo activar la giftcard?

Recuerda que este beneficio es solo para clientes que contraten por primera vez una póliza del Seguro Automotriz para uno o varios vehículos a través de BancoEstado Corredores de Seguros, quienes deben tener aceptada la factura o aprobada la inspección por parte de la compañía (según se trate de un vehículo nuevo o usado) y registrando mandato PAC/PAT activo para el cobro del seguro.

La compañía aseguradora remitirá vía el correo electrónico ingresado al momento de la contratación del seguro, el procedimiento para activar el beneficio dentro de los siguientes plazos:

Contratación vía web (100% digital): recibirás tu Gift Card luego de 15 días hábiles posteriores al cobro de la primera cuota del plan contratado. Contratación en sucursal BancoEstado o Call Center: recibirás tu Gift Card luego de 15 días hábiles posteriores al cobro de la primera cuota del plan contratado.

Deberás ingresar al sitio web del proveedor que te indique la Compañía de Seguros e ingresar la información de activación. Tendrás 3 meses para activar tu Gift Card a partir de la fecha que recibas el correo electrónico con las indicaciones para ello.

Tendrás como máximo 1 año para usar el monto de tu Gift Card en los sitios web señalados.

¡Y listo! Ya puedes comprar en todos los comercios adheridos a tu proveedor.

