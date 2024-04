Revisión técnica: Conoce la multa que arriesgas por tener el documento vencido

23 abr. 2024 - 19:00 hrs.

Uno de los requisitos más importantes a la hora de conducir un vehículo es tener la revisión técnica al día, un trámite que la mayoría de los autos deben hacer obligatoriamente de forma anual, aunque algunos semestralmente.

Este es un documento que se debe mantener al día en todos los vehículos del país, ya que asegura que el auto está en óptimas condiciones para movilizarse. Es por ello, que en caso de mantenerlo vencido, podrías recibir fuertes multas.

¿De cuánto es la multa por tener la revisión técnica vencida?

En caso de que Carabineros o inspectores del Ministerio de Transportes te descubran manejando con la revisión técnica vencida, recibirás una multa económica.

Según la Ley de Tránsito, estas multas tienen un costo de entre 1 UTM a 1,5 UTM, es decir, entre $65.182 y $97.773 de acuerdo al valor de la UTM a abril de 2024.

Ahora bien, si pagas esta multa durante los primeros cinco días, podrías ahorrarte un 25% del valor total, por lo que siempre se recomienda pagar los partes lo más pronto posible.

Sin embargo, si reincides en esta falta o cualquier otra considerada como grave en un lapso de tres años, la multa se duplica, mientras que si es por tercera vez, se triplica. Incluso, podrían quitarte la licencia de conducir por reincidencia o acumulación de multas.

Los otros problemas que trae no tener la revisión técnica al día

Aparte de la multa que te podrían sacar por no tener la revisión técnica al día, Carabineros tiene la orden de sacar tu auto de circulación y llevarlo a los corrales municipales, lo que también tiene un costo por cada día en el que permanezca el auto ahí, que varía por municipalidad.

En este caso, también tendrás que asumir el costo del servicio de grúa por traslado del vehículo al corral.

Además, si durante marzo no estás con tu revisión técnica al día, será imposible que puedas sacar el permiso de circulación, otro documento obligatorio que también trae consigo graves multas por no tenerlo.

Por último, no tener la revisión técnica al día es un riesgo para la seguridad de quienes ocupen el vehículo, ya que significa que tu auto podría tener problemas de funcionamiento sin que lo sepas.

¿Cómo saber si tengo mi revisión técnica al día?

Si no recuerdas cuándo fue la última revisión técnica del vehículo y no sabes cuándo te corresponde hacer el trámite, puedes consultar online si tienes el documento al día o no.

Para ello, debes ingresar al sitio web de Planta de Revisión Técnica (PRT) en este enlace (pincha aquí) y colocar la patente de tu auto para ver si tienes que hacer el trámite.

¿Cuándo me toca hacer la revisión téncica?

Todos los años el calendario de la revisión técnica es el mismo, ya que está fijado por el número con el que termine tu placa patente:

Patentes terminadas en 0: La revisión técnica se debe hacer en febrero.

Patentes terminadas en 1: La revisión técnica se debe hacer en abril.

Patentes terminadas en 2: La revisión técnica se debe hacer en mayo.

Patentes terminadas en 3: La revisión técnica se debe hacer en junio.

Patentes terminadas en 4: La revisión técnica se debe hacer en julio.

Patentes terminadas en 5: La revisión técnica se debe hacer en agosto.

Patentes terminadas en 6: La revisión técnica se debe hacer en septiembre.

Patentes terminadas en 7: La revisión técnica se debe hacer en octubre.

Patentes terminadas en 8: La revisión técnica se debe hacer en noviembre.

Patentes terminadas en 9: La revisión técnica se debe hacer en enero.

En marzo y diciembre no se debe hacer la revisión técnica, ya que el calendario deja estos dos meses libres.

