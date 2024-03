Estos son los precios de las multas de tránsito más cursadas en Chile

08 mar. 2024 - 10:01 hrs.

Marzo es un mes clave para los automovilistas, ya que se debe pagar el Permiso de Circulación, documento esencial para trasladarse por las calles del país de manera legal.

Para obtener este permiso, también es necesario tener la revisión técnica al día, haber contratado el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) y no tener multas de tránsito impagas.

Los precios de las multas de tránsito más cursadas en Chile

La plataforma de información automotriz Autofact reveló cuáles fueron las 15 infracciones de tránsito más cursadas en Chile, durante el año 2023.

Los precios a pagar tras cometer alguna de las infracciones de tránsito más comunes en Chile son:

Transitar sin TAG por la autopista: Multa entre 1 y 1,5 UTM ($64.793 a $97.189)

($64.793 a $97.189) Usar pista exclusiva para transporte público: Multa 1 UTM ($64.793)

($64.793) No respetar señales de trántio: Multa entre 1 y 3 UTM ($64.793 a $194.379)

($64.793 a $194.379) No pagar el peaje: Multa entre 1 y 1,5 UTM ($64.793 a $97.189)

($64.793 a $97.189) Estacionar en sitio prohibido y señalizado: Multa entre 1 y 1,5 UTM ($64.793 a $97.189)

($64.793 a $97.189) Estacionar sobre la acera o sobre paso peatonal: Multa entre 1 y 1,5 UTM ($64.793 a $97.189)

($64.793 a $97.189) Transitar con restricción por contaminación: Multa entre 1 y 1,5 UTM ($64.793 a $97.189)

($64.793 a $97.189) Estacionar junto a refugios peatonales o platabandas: Multa hasta 1 UTM ($64.793)

($64.793) Estacionar al costado izquierdo: Multa hasta 1 UTM ($64.793)

($64.793) Estacionar en sitio reservado señalizado: Multa entre 1 y 1,5 UTM ($64.793 a $97.189)

($64.793 a $97.189) Estacionar a menos de 10 metros de una esquina: Multa hasta 1 UTM ($64.793)

($64.793) Desobedecer señales de carabineros o inspectores: Multa entre 1 y 1,5 UTM ($64.793 a $97.189)

($64.793 a $97.189) Conducir a exceso de velocidad: Multa entre 1,5 y 3 UTM ($97.189 a $194.379)

($97.189 a $194.379) Estacionar frente a garajes particulares: Multa hasta 1 UTM ($64.793)

($64.793) Estacional a menos de cinco metros de un grifo: Multa hasta 1 UTM ($64.793)

Precios de las multas de tránsito más cursadas (Aton)

El año pasado, se cursaron un total de 753.964 multas por transitar sin TAG por la autopista.

El country manager Chile de Autofact, Cristian Cornejo, explicó a LUN que, "la cantidad de infracciones es muy considerable y no es solo por no tener TAG. También cuando el dispositivo se inhabilita por no pago, por ejemplo, y ahí también se cursan multas al pasar. Y no todas las personas saben que su TAG estás inhabilitado y siguen pasando".

El listado fue seguido por la multa por uso de pista exclusiva para el transporte público, con un total de 39.049 infracciones cursadas.

"Ahorrarse el taco es una de las principales razones para cometerla. También hay más vías exclusivas y más cámaras, antes eso era más exclusivo de Santiago Centro y Providencia, pero ahora hay muchas avenidas donde hay cámaras de fiscalización y la gente las desconoce", destacó Cornejo.

¿Cómo ahorrar en el pago de multas?

Un tip para ahorrar al haber cometido una infracción de tránsito es acudir a pagar la multa antes de la fecha de citación, ya que así se podría conseguir descuentos en el total a pagar.

El docente de Unegocios de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Alejandro Guzmán, explicó que "normalmente las multas están bien cursadas, por lo que son inapelables, por lo que no tiene sentido esperar a la fecha de citación. Si no hay algún argumento objetivo a favor, se deberá pagar en su totalidad".

Por su parte, el magíster en Seguridad Vial y docente del diplomado en Seguridad Vial de la Universidad Mayor, Andrés Santelices, alertó que acumular muchas deudas o tenerlas impagas, afecta la valorización del automóvil al momento de querer venderlo. "Si quiero hacerlo, tendré que descontar el dinero de las multas y algunas son millonarias", explicó al mismo medio.

