¿No te llegó el Bono Marzo? Así puedes reclamar si crees que te corresponde el beneficio

23 feb. 2024 - 20:00 hrs.

El pasado jueves 15 de febrero se dio inicio a lo primeros pagos del Aporte Familiar Permanente, también conocido como Bono Marzo.

No es necesario postular a este beneficio, ya que se entrega de manera automática a personas que cumplan con los requisitos solicitados.

Aton/referencial

¿Quiénes reciben el Bono Marzo?

El aporte se entrega a las familias que, al 31 de diciembre de 2023, hayan sido beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación Maternal.

Las personas que recibieron el primer pago del Bono Marzo el 15 de febrero, corresponde al Grupo 1, es decir, los beneficiarios del Subsidio Familiar o de los programas del Ingreso Ético Familiar.

Los grupos familiares que son parte del Grupo 1 pueden revisar si les corresponde el beneficio en el sitio web www.aportefamiliar.cl.

¿Cuándo son los otros pagos?

A lo largo del mes de marzo se le entregará a los grupos 2 y 3 sus bonificaciones correspondientes.

El Grupo 2 recibirá su pago desde el 1 de marzo. Este grupo corresponde a beneficiarios del Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que reciben el pago habitual de sus beneficios desde esa fecha.

Desde ese día también reciben el aporte monetario los pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

En el caso del Grupo 3, su aporte monetario se les entrega desde el 15 de marzo. Sus integrantes corresponden a personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores o pensionados de entidades diferentes al IPS.

¿Qué puedo hacer si no recibí el pago?

Se indica que en caso de que cumplas con los requisitos señalados, pero no apareces como beneficiario o no has recibido tu pago correspondiente, podrás realizar un reclamo ingresando con tu RUN (Cédula de identidad) al sitio web del Aporte Familiar.

Cabe destacar que la plataforma para hacer estos reclamos estará habilitada desde el próximo 15 de marzo.

El plazo para reclamar es de un año, a partir de la publicación de las nóminas correspondientes al beneficio.

Todo sobre Bono Marzo