Pase de Movilidad: ¿A quiénes se les bloqueará en septiembre?

El Pase de Movilidad es el documento que acredita que una persona completó su proceso de vacunación contra el coronavirus, y que cuentan con la tercera o cuarta dosis de refuerzo, según corresponda.

Este pase permite acceder a una serie de libertades, tales como ingresar a restaurantes y eventos masivos como las tradicionales fondas que se realizarán en estas Fiestas Patrias.

El Pase de Movilidad se obtiene a través de la lectura del código QR contenido en el comprobante de vacunación o leyendo el QR del carnet de identidad; los cuales indican si el documento está habilitado o no.

Los pases se pueden bloquear en dos situaciones: si es que la persona es un caso confirmado o probable de Covid-19; o si no cuenta con la dosis de refuerzo.

¿A quiénes se les bloquea el Pase de Movilidad en septiembre?

En septiembre se bloqueará el Pase de Movilidad de las personas mayores de 18 años que:

No se han aplicado la cuarta dosis y ya hayan transcurrido más de seis meses desde la vacunación con la tercera dosis.

Por ejemplo, si una persona mayor de edad se inoculó con su tercera dosis el 1 de marzo y aún no recibe la dosis de refuerzo, los primeros días de septiembre su Pase de Movilidad estará vencido.

Las personas que, por diversas razones, no tengan vacunas y por ende no cuenten con Pase de Movilidad, pueden presentar una prueba negativa de PCR o antígeno para SARS-CoV-2, de no más de 24 horas y hecha en un laboratorio certificado por el Instituto de Salud Pública (ISP), para utilizarla en reemplazo del pase en las actividades donde se solicite.

¿Cuáles son los vacunatorios disponibles?

Las personas que deban vacunarse para no ver bloqueado su Pase de Movilidad, pueden conocer cuál es el vacunatorio más cercano a su domicilio, ingresando al sitio dispuesto por el Ministerio de Salud.

La plataforma está disponible en este enlace (pincha aquí), y en el buscador ubicado en la parte superior de la pantalla se puede buscar por región y comuna.

El sistema muestra la dirección exacta de dónde se encuenta el punto de inoculación, además del horario y días de funcionamiento.

Los usuarios pueden ver los datos de los vacunatorios desplegados en un mapa, pero la forma más simple de revisarlo es a través de una tabla que muestra todos los detalles.

¿Cómo se actualiza el Pase de Movilidad con la cuarta dosis?

El sistema diseñado por el Ministerio de Salud añade de manera automática la dosis de refuerzo, aunque tal actualización ocurre tres días después de que la persona recibe la tercera o cuarta vacuna.

Para actualizar el Pase de Movilidad con la tercera o cuarta dosis, según sea el caso, debes:

Ingresar al sitio web mevacuno.gob.cl.

Acceder con tu Clave Única o número de serie de tu cédula de identidad.

Hacer clic en la sección "mis vacunas", que está en la franja izquierda del sitio.

En el sistema aparecerá toda la información sobre el esquema de vacunación personal, por medio de un Código QR y de formato PDF.

Descargar el archivo en tu PC o dispositivo móvil.

En el caso de los mayores de 70 años, pueden usar como comprobante la tarjeta de vacunación que es entregada luego de recibir cada dosis, junto con su cédula de identidad.

