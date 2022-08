Cuáles son las excusas para no votar en el Plebiscito de salida 2022

29 ag. 2022 - 12:16 hrs.

El próximo 04 de septiembre se realizará Plebiscito Constitucional de Salida, en el cual las y los chilenos deberán aprobar o rechazar la propuesta de una Nueva Constitución, realizada por la Convención Constitucional.

En el Plebiscito el voto será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile, pero voluntario para quienes sufraguen en el extranjero.

¿Cuáles son las excusas para no votar en el Plebiscito 2022?

La reforma constitucional que dio vida al proceso constituyente, en su artículo 142, establece que el voto para el Plebiscito es obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile y, en caso de no acudir, se cursará una multa.

La normativa electoral vigente no establece un periodo de excusas antes del Plebiscito Constitucional de Salida. Sin embargo, no habrá multas para quienes no vayan a votar por alguna de las siguientes razones:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse el día del Plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en el que se encuentra registrado su domicilio electoral (se debe acreditar ante Carabineros).

Por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien revisará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Las y los electores que no cumplan con la obligación de votar, deberán acreditar su inasistencia ante el Juzgado de Policía Local cuando sea notificado con posterioridad al plebiscito. La notificación llegará al domicilio electoral registrado.

¿Cuáles son las multas por no votar en el Plebiscito?

De acuerdo al artículo 142 de la Ley 21.200, las personas que tengan su domicilio electoral en Chile y no vayan a votar ese día, recibirán una multa a beneficio municipal que irá desde las 0.5 hasta las 3 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Considerando el valor de la UTM a julio de este año ($58.248), las multas por no ir a sufragar, podrían ir desde los $29.125 hasta los $174.744.

