Propuesta del IFE de Invierno: ¿En qué consistiría?

Mientras el Congreso tramita el aumento del sueldo mínimo, el cual vendría acompañado de un subsidio por el alza en el precio de la canasta básica, volvió a surgir la propuesta de implementar un nuevo IFE.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue una de las ayudas económicas más importantes que entregó el Gobierno de Sebastián Piñera para ayudar a las familias durante la pandemia.

Ahora fue el diputado Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, quien se refirió a la posibilidad de generar un IFE de Invierno.

¿En qué consistiría el IFE de Invierno?

Cabe destacar que la propuesta del diputado Naranjo corresponde a una propuesta que está realizando al Gobierno y no se trata de un proyecto de ley ni de un proyecto de resolución.

"No descarto y lo he hecho saber a las autoridades de Gobierno, y lo manifesté en la comisión de Hacienda, que dada la situación económica del país, no deberíamos descartar a futuro poder generar un IFE de Invierno o un Bono de Invierno", detalló Naranjo a Meganoticias Alerta.

De acuerdo a lo explicado por el presidente de la Comisión de Hacienda, el beneficio sería una ayuda focalizada que estaría destinada a las personas de menores ingresos durante los meses de invierno.

El IFE de Invierno iría "en apoyo de esas personas que probablemente no van a encontrar trabajo o sus ingresos son muy precarios y requieren de una ayuda adicional", explicó el parlamentario.

Naranjo también aseguró que "estamos conversando a posibilidad con el Gobierno de que pueda haber un IFE Universal tal vez más acotado, más focalizado, o un Bono de Invierno durante, a lo menos, algunos meses, para poder ayudar a la gente que pueda estar pasando mal, principalmente en los meses de invierno".

