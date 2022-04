Estos son 5 factores en que se fijan los bancos para entregar créditos hipotecarios

25 abr. 2022 - 09:00 hrs.

El sueño de la casa propia sigue siendo el anhelo de muchas familias del país. Sin embargo, debido a la situación económica actual, el acceso a créditos hipotecarios se ha dificultado por factores como la reducción en los plazos de pago y el alza en las tasas de interés.

Hace casi 20 años, en Chile existían bancos que ofrecían créditos hipotecarios de hasta un 110% de financiamiento con 30 años plazo, inclusive 40 años en algunos caso. En cambio, ahora, la mayoría otorga préstamos a 25 años plazo con un dividendo que no sobrepase el 25% de los ingresos mensuales del cliente.

El director de Finanzas Corporativas de OpenBBK, Álvaro Acosta, explicó que para optar a un hipotecario es necesario contar con un perfil comercial atractivo para las instituciones financieras.

"Es importante que cada postulante a un hipotecario o a cualquier tipo de producto crediticio, mantenga un perfil con el mayor respaldo de patrimonio posible y con el mínimo riesgo en sus ingresos y comportamiento de pago histórico, actual y futuro", detalló el ejecutivo.

Cinco factores en que se fijan los bancos para otorgar un crédito hipotecario

El director de Finanzas Corporativas de OpenBBK, entregó los cinco factores que consideran los bancos para otorgar un crédito hipotecario, los cuales, si se contemplan, pueden mejorar el perfil crediticio de la persona.

Estabilidad y solidez

Demostrar responsabilidad, confiabilidad y compromiso es crucial para optar a un hipotecario. Los períodos de cese de trabajo o lagunas laborales son un factor de riesgo en cuanto a las decisiones que toman los bancos. Por lo mismo, la mayoría de las entidades financieras exigen demostrar antigüedad laboral de al menos un año.

El sistema de evaluación de riesgos del banco perfila mejor a los clientes con estabilidad laboral (contratado como empleado) y cuya empresa para la que trabajen sea grande o de nivel internacional.

Patrimonio

Para obtener un hipotecario o cualquier financiamiento, es fundamental demostrar todos los bienes con valor monetario que existan en el núcleo familiar o del postulante, es decir, automóvil, terrenos e inversiones de todo tipo, incluido seguros con ahorro, APV, entre otros.

Con lo anterior, el banco puede acreditar que la persona tiene capacidad de ahorro para adquirir activos. El especialista también recomienda se quiere vender un auto para un pie, es preferible que no se venda, de momento, para que pueda ser incluido como parte de los activos.

DICOM

Para las instituciones financieras es importante que el cliente que postula a algún crédito demuestre un buen comportamiento de pago, es decir, que si tiene deudas, estas sean pagadas puntualmente y no con morosidades.

En caso de querer pedir un préstamo estando en DICOM, se debe intentar saldar las deudas para obtener el certificado que aclare que no se está en el registro de morosos. Pese a esto, el experto advierte que, aunque muchas de las deudas bancarias prescriben legalmente a los cinco años, estas no se borran de los sistemas internos de los bancos.

Acreditar mayores ingresos

En caso de que el ingreso principal o del titular no sea suficiente para optar a un hipotecario, se puede completar renta el cónyuge, pareja o un aval.

Otras opciones también son acreditar todos los contratos de prestación de servicios que la persona tenga junto con sus boletas de honorarios para que el banco vea cuánto es capaz de generar en ingresos totales familiares.

Pie de la propiedad

Contar con al menos un capital inicial para la compra de tu vivienda es relevante para dar cuenta de la capacidad de ahorro. Un buen pie también permite reducir el monto total del crédito a solicitar y el valor de la cuota mensual a pagar. Además, un menor porcentaje de financiar, tiende a mejorar las condiciones del crédito como la tasa.

En caso de que no existe la capacidad de ahorro para tener un buen pie, una opción podría ser tomar una deuda de corto plazo en alguna institución cuyo registro no quede en el sistema financiero. Eso sí, es primordial verificar el no tener el riesgo de caer en insolvencia o morosidad.

