Diputado propone un nuevo IFE: ¿A quiénes beneficiaría?

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric está ad portas de anunciar el nuevo paquete de medidas económicas para ayudar a las familias a paliar los costos de la crisis del coronavirus.

Si bien las autoridades han sido tajantes en manifestar que estas ayudas no son para incidir en la discusión del quinto retiro —la que aún no comienza en la Cámara de Diputadas y Diputados—, sí buscan evitar una nueva extracción de los fondos de AFP.

A la espera del anuncio del Ministerio de Hacienda, desde el oficialismo plantearon revivir a un viejo conocido: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero con ciertos matices.

Todo sobre Bonos IFE

¿IFE 2.0?

En específico, fue el diputado Jaime Naranjo (PS) quien solicitó al Ejecutivo que considere la chance de establecer un IFE, cuyo beneficio —según sus palabras— debiese estar integrado en el paquete que anunciará La Moneda.

"He sido partidario y se lo he hecho saber a las autoridades, de que no debiéramos descartar impulsar nuevamente el IFE. A lo mejor no hacer un IFE tan universal, como lo hubo el año anterior, pero sí uno mucho más focalizado y que pueda ir en ayuda de esas familias", agregó.

El parlamentario oficialista también expuso que Boric "plantea la mejora del salario mínimo, con un subsidio, por cierto, para las pequeñas empresas que no están en condiciones de poder pagar esta aumento del salario mínimo con la crisis que viven".

¿A quiénes beneficiaría este IFE?

Naranjo siguió profundizando en su propuesta y dijo tener la impresión de que las ayudas pronto anunciadas no serían tan "amplias como uno esperaría, y ahí no descartaría plantearse el IFE como una posibilidad".

Diputado (PS) Jaime Naranjo

En ese punto, el congresista abordó quiénes serían los beneficiarios de una eventual reinstauración del IFE: "hay que entregarle un recurso importante de apoyo principalmente a los sectores productivos pequeños".

"También a sectores de clase media que necesitan enfrentar sus deudas hipotecarias, de salud; como también abordar la situación de mujeres que son jefas de hogar", añadió.

Según expresó el socialista, la idea de su iniciativa es que "a este Gobierno del Presidente Boric no puede ocurrirle lo que le pasó al del Presidente Piñera, que llegó tarde y de manera insuficiente con las ayudas económicas (...) Este Gobierno no puede caer en el mismo error".

Todo sobre Beneficios