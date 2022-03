¿Nuevo IFE? Así es la propuesta del diputado Naranjo para frenar el quinto retiro de las AFP

En la antesala de la discusión del quinto retiro, cuya fecha de inicio de su tramitación ya fue anunciada por la Cámara de Diputadas y Diputados, el congresista Jaime Naranjo plantea la reinstauración del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Su propuesta se da mientras se está a la espera del anuncio de las ayudas económicas que comprometió el Gobierno —lo que ocurriría dentro de los próximos días— para evitar una eventual extracción de los fondos previsionales de las AFP.

Eso sí, la idea del diputado tiene algunos matices que lo distancian del extinto IFE Universal, dado que no estaría destinado para todos los sectores de la población.

¿De qué trata el IFE de Naranjo?

A través de Twitter, el parlamentario oficialista expuso que "el Gobierno no debiera descartar implementar el IFE a determinados sectores sociales que están viviendo una situación muy difícil, particularmente mujeres que no tienen trabajo".

"Creo que el establecimiento del IFE, como un instrumento de apoyo y política pública en favor de los más necesitados, puede servir de freno para que el quinto retiro no se quiera impulsar desde el Parlamento", agregó.

¿Quiénes serían los beneficiarios de un eventual nuevo IFE?

En conversación con Meganoticias Alerta, Naranjo declaró el 30 de marzo que "he sido partidario de que no debiéramos descartar impulsar nuevamente el IFE. A lo mejor no hacer un IFE tan universal, pero sí uno mucho más focalizado y que pueda ir en ayuda de esas familias".

Profundizando en su propuesta, el socialista considera que "hay que entregarle un recurso importante de apoyo principalmente a los sectores productivos pequeños, a los sectores clase media que necesitan enfrentar sus deudas hipotecarias, de salud; como también abordar la situación de mujeres que son jefas de hogar".

