Quinto retiro del 10%: ¿Qué dijeron los impulsores de la iniciativa?

Durante todo febrero, el Congreso Nacional está en un receso legislativo, razón por la cual, los tres proyectos que buscan concretar un nuevo retiro de fondos de la AFP seguirán a la espera de comenzar su tramitación.

Una de las iniciativas que busca materializar una nueva extracción, es el proyecto del quinto retiro del 10%, presentado por la diputada Pamela Jiles y su par Félix González.

La iniciativa está en su primer trámite constitucional en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados y aún no hay fecha para el inicio de la discusión. En marzo cumplirá tres meses desde que fue presentado y en todo este tiempo no registra avances.

Todo sobre Quinto retiro 10 AFP

¿Qué dijeron los impulsores de la iniciativa?

La diputada Pamela Jiles, una de las impulsoras del quinto retiro, se refirió al apoyo que podría tener la iniciativa para avanzar en el Congreso.

"Cuento con el apoyo del segmento más importante que es la ciudadanía y eso ha sucedido en todos los retiros anteriores, porque a la clase política jamás le han gustado los retiros", señaló Jiles en el matinal "Mucho Gusto".

La parlamentaria agregó que "lo que ha ocurrido es que producto de la presión de la ciudadanía, la necesidad urgente de la ciudadanía expresada de mil maneras, los políticos se han tenido que ir sumando uno a uno a esta demanda. Yo tengo las esperanza de que ocurra lo mismo con el quinto retiro".

Te puede interesar Bonos pendientes: Conoce con tu RUT si tienes beneficios por cobrar en febrero

Últimos meses para postular al IFE Laboral: ¿Quiénes pueden recibir hasta $500 mil?

Cambios en el Registro Social de Hogares: Así puedes conocer tu nueva clasificación para acceder a bonos

Jiles fue enfática al señalar: "Hoy no es tan real que no he tenido el apoyo de nadie. La ciudadanía ha recibido el portazo del Presidente electo (Gabriel Boric), pero creo que puede cambiar de opinión".

Debido a que la ciudadanía exige el retiro, según sus declaraciones, "lo que correspondería es entregarle un quinto retiro a la gente el día 11 de marzo, cuando Boric asuma en La Moneda", manifestó.

¿Cuál es la postura de Gabriel Boric sobre el quinto retiro?

En una entrevista, el futuro Presidente declaró que durante su gestión realizará lo posible "para que nunca más los trabajadores tengan que pagar con sus propios ahorros una crisis que es global", haciendo alusión a la pandemia del coronavirus y sus efectos socioeconómicos en Chile y el mundo.

El magallánico descartó posibles nuevos retiros del 10% de los ahorros de las AFP, ya que considera que "no es una buena política", lo que fue reafirmado posteriormente por el que será su ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien afirmó que "nuestra prioridad no es liquidar los ahorros".

"No voy a favorecer retiros y espero que el parlamento (siga la misma línea), pese a que he escuchado algunas voces que hablan de más retiros. No es la solución", aseguró.

Todo sobre Retiro Fondos AFP