Quinto retiro del 10%: ¿Qué dijeron desde el Gobierno sobre el proyecto?

El Congreso Nacional estará en un receso legislativo durante todo el mes de febrero, por lo cual, los tres proyectos de retiro de fondos de las AFP seguirán esperando para comenzar su tramitación.

Dos de estas iniciativas buscan concretar el retiro del 100%; y el otro, una quinta extracción del 10%. Esta última fue ingresada a comienzos de diciembre por la diputada Pamela Jiles y su par Félix González.

Actualmente, permanece en su primer trámite constitucional en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, a la espera de empezar su discusión.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el quinto retiro?

En las últimas semanas, el quinto retiro ha marcado la contingencia nacional tanto en declaraciones del Presidente electo, Gabriel Boric, y su futuro gabinete; como de Pamela Jiles, una de las impulsoras de la iniciativa.

Ahora fue el Gobierno del actual Presidente Sebastián Piñera el que realizó un llamado a no apoyar el quinto retiro de fondos de la AFP, responsabilizándose de la inflación que afecta hoy al país.

En detalle, luego de conocerse que el IPC de enero llegó a 1,2%, desde el Ejecutivo aseguraron que dicha cifra se debe a la inyección de liquidez y al aumento en el consumo por los retiros del 10%.

Frente a esto, el ministro subrogante de Hacienda, Alejandro Weber, señaló que "esa cuenta no la pagan los políticos que aprobaron los retiros, la pagan la clase media, las familias chilenas".

Ante eso, recalcó que "nuestro llamado es a no seguir avanzando en más retiros, porque esos retiros son pan para hoy y hambre para mañana".

¿Qué ha dicho Gabriel Boric y su gabinete?

En la misma línea que el actual Gobierno, el presidente electo Gabriel Boric y los futuros ministros Mario Marcel e Izkia Siches, han manifestado que un nuevo retiro no está dentro del programa de Gobierno.

En una entrevista, el futuro mandatario descartó posibles nuevos retiros del 10% de los ahorros de las AFP, y enfatizó en que su gestión realizará lo posible "para que nunca más los trabajadores tengan que pagar con sus propios ahorros una crisis que es global".

"No voy a favorecer retiros y espero que el parlamento (siga la misma línea), pese a que he escuchado algunas voces que hablan de más retiros. No es la solución", aseguró el presidente electo.

