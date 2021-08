Cuarto retiro del 10%: ¿Cuándo inicia la discusión de los proyectos en el Congreso?

A más de un año de la reforma constitucional que permitió el primer retiro de fondos de AFP, actualmente existen nuevos proyectos que buscan la cuarta extracción del 10% de ahorros previsionales.

Hace meses que las propuestas fueron presentadas, pero finalmente se está ad portas de la discusión en el Congreso, luego que el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Marcos Ilabaca (PS), anunciara la fecha.

Sin embargo esta situación no ha estado exenta de polémicas, ya que parlamentarios del oficialismo le han pedido al Gobierno ampliar la cobertura del IFE Universal hasta diciembre y así evitar el cuarto retiro.

El también diputado Marcos Ilabaca, señaló que las iniciativas serán puestas en tabla el miércoles 11 de agosto, día en que también se analizarán las propuestas del retiro del 100%.

"¡Cuarto retiro es un hecho! 11 de agosto de 2021, apenas volvamos de la semana distrital daremos inicio a la discusión de los 7 proyectos ingresados!", comentó el parlamentario en su cuenta de Twitter.

Son dos los proyectos que han sido presentados. Estos se encuentran en su primer trámite constitucional luego de ser declarados admisibles por parte de la Cámara de Diputados y su Mesa Directiva.

A continuación, conoce a qué diputados pertenecen y cuáles son sus principales características:

La diputada Pamela Jiles propone la siguiente fórmula: el 50% del monto retirado se deberá pagar en un plazo máximo de diez días hábiles de presentada la solicitud ante la respectiva AFP del afiliado.

Mientras que el 50% restante deberá pagarse en el plazo máximo de diez días hábiles a contar del desembolso anterior. De ser así, el cotizante tendría el total del retiro en menos de treinta días.

Con respecto a los montos máximos a extraer, plantea que:

❤️👵🏼Lo vamos a lograr!!!!!



Si estás sin trabajo, no te alcanza, tienes deudas, no recibes ayuda económica, no calificas a ningún bono… pero tienes ahorros en la AFP, apoya mi proyecto de retiro usando el hashtag#FuerzaAbuelaConCuartoRetiro#FuerzaAbuelaXMi100PorCiento pic.twitter.com/ZeQrjbx2B6