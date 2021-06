Subsidio al Nuevo Empleo: Revisa la fecha de pago del aporte de junio

Una de las nuevas ayudas económicas implementada por el Gobierno para ayudar a los trabajadores, es el Subsidio al Nuevo Empleo.

Las postulaciones para este beneficio se abrieron el 1 de mayo pasado y los primeros beneficiarios recibirán el pago en este mes de junio.

Este aporte se otorgará por un periodo de seis meses a quienes hayan firmado un nuevo contrato laboral a partir del 1 de abril de 2021. Para recibir la ayuda monetaria, es necesario que el trabajador tenga una Remuneración Bruta Mensual (RMB) que no exceda los $979.500.

¿Qué monto recibiré?

Las mujeres, los jóvenes entre 18 y 24 años y las personas con discapacidad cuya renta sea igual o mayor a $326.500; recibirán $70.000 mensuales por hasta seis meses, llegando a un total de $420.000 por este beneficio.

Los hombres mayores de 24 años con una renta igual o mayor a $326.500, obtendrán $50.000 mensuales por hasta 6 meses, obteniendo un total de $300.000 por concepto del subsidio.

Respecto a los trabajadores que tengan un sueldo menor a los $326.500 mensuales, recibirán el subsidio de acuerdo a los parámetros que aparecen a continuación:

Un monto equivalente al 15% de su renta mensual bruta por hasta 6 meses en caso de hombres mayores de 24 años.

Un monto equivalente al 20% de su renta mensual bruta por hasta 6 meses en caso de mujeres, jóvenes mayores de 18 años y menores de 24 años, personas con discapacidad debidamente certificada y beneficiarios/as de pensión de invalidez.

¿Cuándo recibiré el pago de junio?

Las personas que hayan postulado a este beneficio en mayo, recibirán el primer pago del Subsidio al Nuevo Empleo el día miércoles 30 de junio.

El monto se pagará a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria personal que el trabajador beneficiario haya informado en su postulación. Para recibir el pago, es requisito que la persona cuente con una cuenta bancaria o Cuenta RUT que esté asociada a su nombre.

Las personas que hayan postulado durante mayo serán informadas vía correo electrónico si son beneficiarias o no de este subsidio. En el caso de quienes no resulten beneficiarios, se le indicarán las razones por las cuales no fue aceptada su postulación.

¿Debo postular todos los meses?

Para recibir los pagos no es necesario postular todos los meses, ya que basta con solicitarlo solo una vez.

Si una persona postuló durante el proceso de mayo y cumple los requisitos, recibirá el primer pago en junio y hasta noviembre, periodo en donde los pagos serán automáticos.

En junio deben postular quienes hayan firmado un nuevo contrato entre el 1 de mayo y el 30 de junio.

Ellos deben ingresar a www.subsidioalempleo.cl y entrar a la ventana que dice "Subsidio al Nuevo Empleo". Allí tendrán que hacer clic en "postular al subsidio" y luego "iniciar sesión", donde deberán ingresar con su RUT y Clave Única.

Tras acceder, las personas deberán completar sus datos personales, datos laborales y adjuntar su contrato de trabajo, también deberán ingresar una cuenta bancaria o Cuenta RUT para recibir el pago.

Ver cobertura completa

Todo sobre Subsidios