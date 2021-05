El Préstamo Solidario 2021 es un beneficio destinado a la Clase Media para apoyarla a enfrentar la crisis socioeconómica del coronavirus, ya que cubre hasta el 100% de la caída en ingresos.

Puede ser solicitado en dos ocasiones, pero excepcionalmente se autoriza una tercera si es que el solicitante no califica para el Bono Clase Media o decide no utilizarlo siendo beneficiario. No se requiere de ningún documento para postular a él, pero sí es importante contar con Clave Única o Clave Tributaria, otorgada por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El préstamo tendrá un año de gracia y se pagará en cuatro cuotas anuales y sucesivas (a partir de 2023), sin multas ni intereses, que no excederán el 5% de los ingresos anuales. En cuanto al pago, la primera cuota corresponderá al 10% del monto total y las siguientes tres cuotas, al 30%.

¿Cuánto es el monto mínimo que puedo solicitar?

Cada cuota tiene un valor máximo de $650 mil; por lo que una persona en total puede aspirar a un tope de $1.950.000 si es que solicita las tres cuotas.

Por otro lado, el monto mínimo que se puede pedir no puede ser inferior al 5% de 1 UTM. Entonces, si hace la postulación en mayo, la cifra más baja que podrá requerir será de $2.589, porque la Unidad Tributaria Mensual tiene un valor actual de $51.798.

Esta medida varía cada mes, así que en la postulación de junio el monto mínimo será de $2.600, puesto que la UTM tendrá un valor de 52.005, según el Servicio de Impuestos Internos.

¿Cuánto demora el pago del beneficio?

La Tesorería General de la República tiene un plazo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de la solicitud, para otorgar el Préstamo Solidario.

De ese modo, quienes solicitaron el crédito el sábado 8 de mayo, podrían recibir el dinero, a más tardar, el lunes 24 de mayo.

El monto se entregará al beneficiario según los datos de pago indicados en su postulación, los cuales pueden ser: transferencia bancaria en una cuenta personal o pago por caja en BancoEstado.

