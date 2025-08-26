Evita pagar de más para Fiestas Patrias: ¿Cuánto tiempo duran los distintos tipos de carne en el congelador?

26 ag. 2025 - 15:35 hrs.

En Chile en septiembre aumenta considerablemente la compra y consumo de carne, debido a las esperadas Fiestas Patrias: para el 18 cobran protagonismo los asados y las tradicionales empanadas. Por ello, es clave saber cuánto tiempo dura la carne congelada para evitar gastos innecesarios y posibles riesgos para la salud.

La Food and Drug Administration (FDA), autoridad sanitaria de Estados Unidos, informa en una tabla los tiempos de conservación recomendados para distintos tipos de carne, con el fin de garantizar su calidad y seguridad al momento de consumirla.

¿Cuánto tiempo dura la carne en el congelador?

Carne de res fresca

Bistecs : 6 a 12 meses.

: 6 a 12 meses. Chuletas : 4 a 6 meses.

: 4 a 6 meses. Carne para asar : 4 a 12 meses.

: 4 a 12 meses. Interiores (lengua, riñones, entre otros): 3 a 4 meses.

Sobras de carne de res

Carne cocida y platos preparados : 2 a 3 meses.

: 2 a 3 meses. Salsa y caldo de carne: 2 a 3 meses.

Carne de pollo fresca

Pollo o pavo entero : hasta 1 año.

: hasta 1 año. Presas de pollo o pavo : 9 meses.

: 9 meses. Menudos: 3 a 4 meses.

Sobras de pollo cocido

Pollo frito : 4 meses.

: 4 meses. Platos preparados de pollo : 4 a 6 meses.

: 4 a 6 meses. En trozos, sin condimentos : 4 meses.

: 4 meses. Trozos en caldo o salsa : 6 meses.

: 6 meses. Trocitos de pollo o hamburguesas de pollo: 1 a 3 meses.

La importancia de mantener la carne en su envase original

La FDA sugiere mantener la carne en su envase original hasta el momento de consumirla. En caso de congelarla por más de dos meses, recomiendan cubrirla con papel aluminio resistente, envoltorio plástico, papel para congelador o colocar el envase dentro de una bolsa plástica hermética.

El organismo aclara que, si bien los alimentos congelados a -18ºC se mantienen seguros de manera indefinida, los tiempos de almacenamiento recomendados apuntan a preservar su mejor calidad y sabor.

Todo sobre Alimentación saludable