El vegetal de hojas verdes que podría disminuir tu riesgo de demencia: Es muy común en las cocinas chilenas

24 ag. 2025 - 09:10 hrs.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y publicados por la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, la demencia se ubica como la tercera enfermedad que más años de vida saludable resta por muerte prematura y discapacidad (AVISA) en personas mayores de 65 años.

Las proyecciones son preocupantes: para 2050, se estima que el 3,1% de la población chilena —alrededor de 626 mil personas— tendrá Alzheimer u otro tipo de demencia. Ante este escenario, muchos buscan formas de proteger el cerebro y la memoria.

Aunque no existe un alimento “milagroso”, los nutricionistas coinciden en que las espinacas pueden jugar un papel clave en la prevención.

¿Por qué las espinacas podrían proteger el cerebro?

Un amplio estudio poblacional dado a conocer por Eating Well reveló que una dieta con suficiente cantidad de nitratos (50 mg), presentes en las espinacas, puede reducir en un 8% el riesgo de desarrollar demencia.

“La espinaca tiene un alto contenido de nitratos, que estimulan el flujo sanguíneo y el oxígeno al cerebro para un mejor rendimiento mitocondrial”, señala la investigación.

Además, este vegetal destaca por su riqueza en luteína, un antioxidante capaz de proteger a las neuronas del estrés y mejorar la memoria y concentración, según la dietista Katie Schimmelpfenning.

De hecho, estudios muestran que quienes presentan niveles elevados de luteína evidencian menos cambios cerebrales asociados al Alzheimer y menos síntomas de demencia.

Otros beneficios para la salud cerebral

Folato : esencial en la función cerebral durante la adultez. Adultos mayores con niveles bajos de folato presentan más riesgo de desarrollar demencia.

: esencial en la función cerebral durante la adultez. Adultos mayores con niveles bajos de folato presentan más riesgo de desarrollar demencia. Fitoquímicos: compuestos naturales que aumentan la actividad antioxidante intestinal, reduciendo la inflamación al neutralizar radicales libres responsables del daño celular.

Finalmente, aunque ningún alimento por sí solo puede evitar el Alzheimer u otras demencias, las espinacas aportan nutrientes que contribuyen a un cerebro más sano y protegido con el paso de los años.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud