Estos son los 4 errores que probablemente cometes al usar papel alusa

Aunque es una de las mejores opciones para almacenar alimentos, si el papel alusa es usado de forma incorrecta, puede ocasionar problemas relacionados con la conservación de comida e incluso riesgos para la salud. Por eso, es importante conocer cómo utilizarlo correctamente.

4 errores comunes al usar papel alusa

Charry Edwards Brown, gerente sénior de Reynolds Test Kitchen, reveló a EatingWell cuáles son los 4 errores más comunes al momento de usar el famoso papel alusa.

1. Lo usas a altas temperaturas

A diferencia del sello transparente que se encuentra en la mayoría de los envases plásticos o de vidrio, el papel o film plástico está hecho de un material mucho más delgado y flexible llamado polietileno, que es propenso a derretirse a temperaturas muy altas.

"Nunca se debe usar film transparente en electrodomésticos de alta temperatura como hornos convencionales, tostadoras, estufas, hornos tostadores, ollas de cocción lenta, ollas a presión, freidoras de aire o parrillas, ya que podría derretirse", afirmó Edwards. "De hecho, no debe usarse a temperaturas superiores a 100°C", agregó.

2. Los usas con alimentos ricos en grasa o azúcar

Los alimentos ricos en grasas, sobre todo la mayoría de los aceites vegetales, tienen un punto de fusión relativamente bajo, lo que les permite alcanzar temperaturas más altas con mayor rapidez que otros alimentos . Por ello, usar papel alusa para calentar estos alimentos puede provocar una cocción desigual y hacer que se derrita o hasta explote.

Lo mismo ocurre con los alimentos azucarados, que tienen un bajo punto de fusión, lo que ocasiona que se calienten rápidamente y comiencen el proceso de caramelización.

Papel alusa

3. No dejas espacio entre el papel alusa y la comida

A pesar de que no es lo recomendable, si vas a calentar un recipiente que use papel alusa, debes "dejar aproximadamente 2,5 cm de espacio entre el film transparente y los alimentos, porque al calentarlos en el microondas se crea una zona de amortiguación entre los alimentos y el film transparente, lo que reduce el riesgo de que este se derrita sobre la comida", explicó el experto.

Otro consejo clave es que los alimentos deben calentarse en intervalos de 3 minutos y con una pequeña abertura en el film plástico para que la comida tenga una ventilación adecuada.

4. No usas suficiente papel alusa para guardar alimentos en el congelador

El papel alusa es especialmente útil para almacenar alimentos en el congelador, ya que puede prolongar la vida útil de diversos alimentos.

Sin embargo, Edwards comentó que un error común en este caso es no usar suficiente plástico. Lo recomendable es envolver los alimentos dos veces con una capa adicional de film transparente.

