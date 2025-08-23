Dolores menstruales: Estos son los alimentos que ayudan y los que deberías evitar

23 ag. 2025 - 09:10 hrs.

Existen muchos mitos en torno a los alimentos que pueden ayudar durante el período menstrual: desde consumir plátano, carnes rojas o chocolate, hasta recurrir a remedios caseros para aliviar el dolor. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto?

El Dr. Marco Astorga, ginecólogo de Clínica INDISA Maipú, entregó claridad sobre qué alimentos sí contribuyen a disminuir las molestias y cuáles conviene evitar a toda costa.

¿Cuáles son los alimentos que ayudan durante la menstruación?

De acuerdo con el especialista, ciertos alimentos pueden convertirse en grandes aliados:

Frutas y verduras frescas : en especial las de hoja verde como espinaca y acelga, aportan antioxidantes y hierro.

: en especial las de hoja verde como espinaca y acelga, aportan antioxidantes y hierro. Pescados grasos : como el salmón, ya que contienen omega-3, que puede ayudar a reducir los calambres.

: como el salmón, ya que contienen omega-3, que puede ayudar a reducir los calambres. Plátano, legumbres, semillas y chocolate negro: estos alimentos aportan nutrientes clave para aliviar molestias.

Asimismo, el médico señala que se pueden consumir con moderación alimentos como carne roja magra, café y carbohidratos simples, siempre considerando cómo reacciona cada organismo.

Los alimentos que empeoran los síntomas

Por otro lado, hay alimentos que conviene evitar, ya que pueden intensificar los síntomas menstruales, como los embutidos y ultraprocesados, que aumentan la inflamación y la hinchazón. Se suma la comida muy salada, debido a que favorece la retención de líquidos.

Hay que tener suma precaución también con los azúcares refinados, porque generan picos de insulina y pueden incrementar el cansancio y los cambios de ánimo. Finalmente, hay que evitar el alcohol, ya que interfiere con el equilibrio hormonal y afecta la calidad del sueño.

“Cuando los síntomas menstruales interfieren con la vida diaria, incluso con buena alimentación, es momento de consultar. A veces el dolor menstrual puede esconder una condición como endometriosis o déficit de hierro”, advierte el Dr. Astorga.