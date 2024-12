04 dic. 2024 - 19:30 hrs.

La menstruación es parte del ciclo menstrual que viven las mujeres, días en los que aparecen varios síntomas que, si bien están normalizados, resultan molestos o dolorosos, lo que ocasiona que muchas veces sean necesaria la compra de medicamentos.

Por lo general, las farmacias ofrecen medicamentos específicos para este tipo de dolores, sin embargo, hay remedios que se usan de manera habitual para otras afecciones y que también son eficientes para combatir los síntomas del dolor menstrual.

Este es el medicamento más efectivo para el dolor menstrual

Un estudio de la Universidad Católica sobre los tratamientos analgésicos para la dismenorrea o dolor menstrual, analizó diversas investigaciones que comparan este tipo de tratamientos, en el que concluyó que los antiinflamatorios tienen mejor respuesta ante las molestias de útero frente a los medicamentos específicos para el periodo.

"El dolor menstrual no hay que naturalizarlo porque no es normal, y sabemos hace muchos años que el tratamiento del dolor menstrual es con antiinflamatorio, porque a una no le duelen los ovarios, le duele el útero, que tiene contracciones por una sustancia inflamatoria", explicó la ginecóloga y académica de la UC, Claudia Zajer.

¿Cuál es el mejor antiinflamatorio para el periodo menstrual?

Los especialistas concluyeron que el mejor antiinflamatorio para los dolores menstruales es el ibuprofeno, por ser el más seguro y efectivo; más aún si se consume en cápsulas blandas para un efecto más rápido y una mejor digestión.

Pese a que el estudio demostró que el diclofenaco es el más efectivo, "tiene un perfil de seguridad médica más malo y, por lo tanto, recomienda el segundo, que es el ibuprofeno", detalló la ginecóloga.

En tercer lugar, aparece el ketorolaco y luego el naproxeno, mientras que el menos eficaz sería el ácido acetilsalicílico, conocido popularmente con la marca Aspirina.

La guía de medicamentos herbarios del Minsal también tiene algunas especies con bastante evidencia científica para ayudar a dolores menstruales, los que fácilmente pueden estar en cualquier cocina, como el jengibre, perejil, manzanilla, artemisa, nuez moscada y caléndula, aunque en realidad se mencionan 103 hierbas medicinales.