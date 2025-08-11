¿Fanático de los arándanos? Esto le pasa a tu cuerpo si mezclas esta fruta con nueces

11 ag. 2025 - 16:23 hrs.

Los arándanos están entre las frutas preferidas de las personas, debido a su sabor y propiedades saludables, como los antioxidantes. Sin embargo, son aún mejores para el organismo si se mezclan con cierto fruto seco.

Hablamos de las nueces, que si se combinan con los arándanos pueden entregar beneficios para el cuerpo que van más allá de una dieta saludable.

Los beneficios de mezclar arándanos con nueces

Según el medio Men's Health, las personas que están entrando a la vejez o a una edad en la que empiezan a sentirse más cansadas, deberían comer arándanos con nueces.

Esto fue ratificado por el doctor Karan Rajan, un reconocido cirujano en el Reino Unido, quien explicó que "si comes arándanos y nueces juntos, los polifenoles de los arándanos se combinan con los omega-3 de las nueces para convertirse en una potente fuente de protección para el cerebro".

A esto se suma que ambos productos son excelentes aliados para la práctica deportiva, ya que no solo entregan energía al organismo, sino también ayudan a mejorar la recuperación muscular después de hacer ejercicio.

¿Para qué me puede servir comer arándanos?

Si estás pensando en consumir arándanos, estos te pueden ayudar con:

La función cerebral

Salud cardiovascular

Infecciones urinarias

Digestión

Además, como ya mencionamos anteriormente, funcionan como antioxidantes y también aportan nutrientes al cuerpo, al ser una buena fuente de fibra y vitaminas.

¿Qué aportan las nueces?

Por su parte, las nueces cumplen una tarea similar, aunque también entregan beneficios para:

La salud cardiovascular

Función inmunológica

Control de peso

Salud ósea

Estado de ánimo

Todo sobre Alimentación saludable