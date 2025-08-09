Manchas rojas en los huevos: ¿Son peligrosas para la salud?

09 ag. 2025 - 19:40 hrs.

Es común abrir un huevo y encontrar la yema intacta junto a la clara, pero en algunas ocasiones puede aparecer una pequeña mancha roja que genera dudas y preocupación. Aunque no es algo frecuente, este detalle puede llamar la atención y hacer que muchos se pregunten si el huevo está en mal estado.

Lo cierto es que estas manchas tienen una explicación y no siempre son motivo de alarma. Aquí te contamos qué significan, por qué se producen y si es seguro o no consumir un huevo con esta característica.

¿Qué son las manchas rojas de los huevos?

Según explican desde el portal especializado, Healthline, las manchas rojas de los huevos son pequeñas gotas de sangre. A pesar de que los productores de este alimento lo consideran un defecto, su presencia es completamente natural.

Estas gotas de sangre no son un indicador de que el huevo ha sido fertilizado ni que había un pollito creciendo dentro de este. Las manchas ocurren por la ruptura de vasos sanguíneos en los ovarios o el oviducto, el conducto por el que pasan los huevos, de la gallina.

¿Es seguro de comer?

Desde el portal especializado explican que no es muy habitual encontrar estas manchas en los huevos, pues los productores de huevos tienen mecanismos de selección para descartar estos huevos.

Pero que sean considerados defectuosos, no significa que estén malos. De hecho, desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), específicamente, aclaran que la presencia de una mancha roja "no es un indicador de que el huevo no sea seguro (de comer)".

Es por esto, que si la próxima vez te encuentras con una pequeña gota de sangre en tus huevos, simplemente la puedes remover con la punta de un cuchillo mojado, y seguir preparando tu desayuno.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

