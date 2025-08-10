10 ag. 2025 - 11:47 hrs.

Las paltas, también conocidas como aguacates en otros países de Latinoamérica, son un ingrediente esencial en la mesa chilena. Su sabor suave, textura cremosa y alto valor nutricional las convierten en un alimento versátil que acompaña desayunos, almuerzos y cenas. En Chile, es común consumirla sobre el pan, en ensaladas o como infaltable en los completos.

No obstante, uno de los problemas más frecuentes al guardar una palta abierta en el refrigerador es su rápida oxidación. Esta reacción natural provoca que la pulpa adquiera un tono oscuro poco apetecible, aunque no necesariamente indica que esté en mal estado. Afortunadamente, existen trucos simples y efectivos que permiten mantener su color y frescura por más tiempo.

¿Cómo evitar que la palta se ponga negra en el refrigerador?

Guardarla en un recipiente hermético

El ennegrecimiento de la palta se produce debido a una sobreexposición de su pulpa con el oxígeno, por lo que al guardarlas abiertas en el refrigerador se produce con mayor celeridad.

Es así, que una solución para evitar que ocurra esto, es colocar este fruto en un recipiente hermético o incluso envolverlo en papel alusa. Lo anterior ayudará a reducir la cantidad de aire que entra en contacto con la superficie expuesta de la palta y, de esta manera, se retardará su oxidación.

Echarle limón

Otra manera de retrasar su ennegrecimiento, es rociando un poco de limón sobre la palta antes de guardarla en el refrigerador, ya que el ácido cítrico del limón puede actuar como un antioxidante, ayudando a prevenir que este fruto se oxide rápidamente.

De hecho, este método es bastante popular, especialmente al momento de guardar guacamole en el refrigerador.

Todo sobre Consejos hogar