Una pregunta común, pero fatal: Psicólogo revela cuál es la frase que suele arruinar las relaciones de pareja

19 may. 2025 - 17:14 hrs.

En medio de una discusión de pareja, es común que se digan cosas de forma impulsiva, algunas de las cuales se lamentan con el tiempo. Sin embargo, existe una frase aparentemente inofensiva que, según un experto, puede causar un daño irreparable en la relación.

El psicólogo Mark Travers, especializado en relaciones por la Universidad de Cornell y la Universidad de Colorado, advirtió en CNBC Make It sobre una expresión que se repite con frecuencia en terapia de pareja y cuyo impacto suele ser devastador.

“Hay una frase que he visto surgir en estas charlas que es más dañina de lo que piensas: '¿Por qué no puedes ser más como [insertar el nombre de otra persona]?’', detalló el experto.

"Muerte por comparación"

Travers advierte que esta frase, aunque frecuente, puede ser el inicio de lo que él llama una “muerte por comparación”. En otras palabras, comparar a tu pareja con otra persona —ya sea un ex, una amistad, o incluso una versión pasada de sí misma— puede quebrar la autoestima del otro y dejar heridas difíciles de sanar.

“La persona nombrada es irrelevante. El mensaje subyacente siempre será el mismo: no eres suficiente, y alguien más podría ser mejor que tú”, afirmó Travers.

Con el tiempo, estas comparaciones pueden generar inseguridad constante, haciendo que la pareja cuestione su propio valor y se sienta menos amada.

¿Por qué decimos frases así?

Para el especialista, el verdadero problema no es la frase en sí, sino lo que revela: una dificultad para expresar emociones profundas o necesidades reales.

Estudios indican que cuando alguien no se siente seguro en su relación o teme la reacción de su pareja, tiende a reprimir lo que verdaderamente quiere decir. En vez de expresar emociones como: “Me siento desconectado cuando no pasamos tiempo juntos”, se recurre a frases hirientes como: “¿Por qué no puedes ser más como el marido de Sarah? Él sí organiza citas”.

Reemplázala por estas frases sin atacar a tu pareja

Travers propone reemplazar la comparación por una comunicación más clara, empática y centrada en uno mismo. La clave está en expresar lo que se necesita sin atacar al otro.

Por ejemplo, en lugar de decir: “¿Por qué no puedes ser más como Alex? Nunca se enoja por pequeñeces”; cámbialo por: “Sé que a veces ambos nos frustramos, pero significaría mucho para mí si pudiéramos hablarnos amablemente, sin gritar”.

En vez de culpar, intenta con: “Es difícil para mí cuando nuestras discusiones se intensifican tan rápido. Me encantaría que trabajáramos para mantenernos unidos y con los pies en la tierra en los momentos difíciles”.