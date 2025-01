Esto es lo que ocurre con tu cuerpo si tomas té todos los días

29 en. 2025 - 19:15 hrs.

Prácticamente, no hay hogar chileno en el que no se consuma té, una bebida que se puede tomar al desayuno, después del almuerzo o para la once. Además, es muy popular en gran parte del mundo y su consumo incrementa cuando las temperaturas descienden.

Por ello, es común que muchos tomen té a diario, o quizás varias tazas al día. Si bien expertos han advertido que su consumo constante puede ocasionar efectos secundarios negativos en algunas personas, esta deliciosa y reconfortante preparación entrega varios beneficios para la salud que pasamos a detallarte.

Los 10 beneficios de tomar té

A continuación, te detallamos aspectos positivos de beber té diariamente, según la información recopilada por el sitio Eat This:

Facilita la digestión

Las personas que sufren de problemas digestivos pueden encontrar un aliado en el té. La nutricionista Lisa R. Young destaca que "los tés de hierbas como la manzanilla, la menta y el jengibre apoyan la salud digestiva y ayudan a aliviar los síntomas de hinchazón, indigestión y náuseas".

El té puede proporcionar un alivio digestivo inmediato y también puede ayudar a la salud intestinal de manera permanente debido a sus propiedades antibacterianas.

Aporta una dosis extra de cafeína

Algunos tés como el negro, verde y el oolong contienen una cantidad apropiada de cafeína que sirve para despertar y tener más energía. Eso sí, es importante tener en cuenta que su consumo excesivo puede provocar nerviosismo, aumento del ritmo cardíaco y dificultad para dormir.

Favorece la relajación

Pese a que algunos tés tienen un efecto similar a la cafeína, hay otros que tienen un efecto totalmente opuesto. Por ejemplo, el té de manzanilla, en particular, suele utilizarse para dormir y calmarse.

La dietista Trista Best explica que "este té es conocido por sus efectos calmantes debido a la presencia de apigenina, un antioxidante que se une a ciertos receptores del cerebro, reduciendo la ansiedad y promoviendo la relajación".

Ayuda al corazón

Amy Goodson, especialista certificada en dietética deportiva, señala que "ciertos tés, como el té negro, el té verde y el té de hibisco, se han asociado con mejoras en la salud del corazón y pueden ayudar a reducir la presión arterial, los niveles de colesterol LDL y mejorar la función cardiovascular general".

Regula tu metabolismo

Un estudio publicado en el Journal of Research in Medical Sciences afirma que el té verde tiene un efecto positivo en la regulación del metabolismo, que está directamente relacionado con el control de los niveles de glucosa y el peso.

Mejora la función cognitiva

Otra buena noticia para los amantes del té verde es que esta bebida estimula el cerebro. Gracias a que contiene L-teanina, un aminoácido con gran capacidad para mejorar los efectos de la cafeína, lo que genera un impulso de energía suave y sostenido, mejora el estado de alerta y la función cognitiva.

Cabe precisar que estos beneficios no provienen únicamente del té verde, sino que también de aquellos tés con cafeína.

Puede ayudar con el control del peso

Son varias las investigaciones que se han enfocado en los efectos positivos del té verde en el control del peso. Por ejemplo, un estudio publicado en el International Journal of Molecular Science demostró una disminución significativa del peso y de la grasa en el área del estómago en mujeres, en un periodo de 12 semanas.

La razón detrás de esto es que este tipo de té aumenta los niveles de energía, ayuda tanto con el control del metabolismo como con la producción de lípidos.

Foto: Freepik

Entrega fitonutrientes

Al ser una bebida que proviene de diferentes tipos de plantas, los tés contienen una gran variedad de fitoquímicos y fitonutrientes, los cuales están asociados con una serie de beneficios para la salud, ya que actúan como antioxidantes.

"El té verde es rico en antioxidantes específicos llamados catequinas, que ayudan a neutralizar los radicales libres dañinos en el cuerpo, reduciendo el estrés oxidativo y disminuyendo el riesgo de enfermedades crónicas", comenta Best.

Disminuye la inflamación

Por otra parte, un estudio del International Journal of Molecular Science sostiene que el té tiene beneficios antiinflamatorios si se consume de forma regular. Los investigadores descubrieron que las propiedades del té verde y negro pueden tener un gran impacto en la reducción de la inflamación de los glóbulos rojos. Esto podría ser muy positivo para las personas que padecen lupus.

Tiene propiedades diuréticas

Hay ciertos tés que contienen propiedades diuréticas, que permiten que el organismo elimine la sal y el agua en forma de orina.

La nutricionista Amanda Sevilla nombra al té de diente de león, el té verde, el té de cebada y el té de hibisco. Estos se recomiendan a personas con problemas renales, cardíacos o diabetes.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

