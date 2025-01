¿Cómo puedo evitar que los plátanos se pongan negros? Así puedes hacer que duren más tiempo

29 en. 2025 - 08:45 hrs.

No cabe duda de que los plátanos son una de las frutas preferidas en Chile y en todo el mundo. Son muy saludables, dan mucha energía, son sabrosos, prácticos de comer y se pueden preparar de varias formas.

No obstante, de seguro más de alguna vez has comprado varios plátanos para tu hogar y muchos han terminado madurando muy rápido, al punto de que no se pueden comer.

Esta fruta se mantiene pocos días en buen estado, ya que luego se vuelve rápidamente de color negro y muy blando, por lo que muchos prefieren botarlo. Por ello, a continuación te contamos algunos trucos para alargar su vida útil.

¿Cómo conservar los plátanos por más tiempo?

Si compraste muchos plátanos y quieres evitar que se pongan negros, te mostramos algunos trucos caseros recomendados por el portal Aldi.es, lo que permitirá que tengan unos días más de vida útil:

No los dejes al sol ni cerca de corrientes de aire

Pese a que los plátanos deben estar a temperatura ambiente para que se conserven por más tiempo, es importante que no les llegue el sol. Tampoco es bueno que estén cerca de corrientes de aire, ya que maduran más rápido.

Asimismo, debes procurar que el plátano no se caiga ni golpee, ya que sus magulladuras hacen que madure más rápido. En resumidas cuentas, esta fruta no debe recibir ni mucho frío, ni calor, ni viento, ni golpes; se le debe cuidar como a un bebé.

Usa papel alusa o aluminio

El famoso papel alusa transparente —que tanto se utiliza en Chile para guardar comidas, tapar platos o envolver cualquier tipo de productos— puede ser un gran aliado para conservar plátanos. El truco aquí es envolver con la alusa la punta del plátano, es decir, la zona del racimo o desde donde comúnmente lo abrimos.

La explicación es simple: al hacer esto, el plátano recibe menos oxígeno, lo que permite que demore en ponerse negro. Además, esta fruta deja de desprender el etileno que tiene, lo que en simples palabras permitirá que se conserve de mejor manera. También puedes usar papel aluminio para esto mismo.

Guarda los plátanos a temperatura ambiente y alejados de otras frutas

Los plátanos son una fruta tropical, por lo que nunca deben estar dentro del refrigerador. La idea es dejarlos a una temperatura ambiente en la cocina, aunque debes saber que en invierno es normal que duren menos. Si vas a meterlos igual a refrigeración, déjalos en la parte menos fría y protégelos con una bolsita de papel.

También, según una investigación hecha en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se recomienda dejar los plátanos alejados de otras frutas, para que no interfieran en su proceso de maduración.

Lo que no debes hacer si quieres que los plátanos duren más

Según recomienda el propio portal de Aldi.es, si quieres que los plátanos se conserven de mejor manera, debes tener presente que es fatal realizar las siguientes acciones:

Guardar el plátano con papel de diario: Si bien ayuda a aislarlo de la humedad y el frío, es poco recomendable, ya que la tinta podría desprenderse y manchar la fruta.

Si bien ayuda a aislarlo de la humedad y el frío, es poco recomendable, ya que la tinta podría desprenderse y manchar la fruta. Pelar el plátano: Hay quienes pelan el plátano pensando que su conservación es mayor, lo que es incorrecto. Todas las frutas deben pelarse al momento de comerlas, ya que su piel cumple un rol importante en su conservación e higiene.

Adicional a ello, hay quienes plantean que congelar los plátanos está mal, sin embargo, es una gran idea si compraste muchos y quieres conservarlos. Solo en este caso sí puedes pelarlos, cortarlos en pedacitos y guardarlos en un pote o bolsa cerrada.

Todo sobre Calidad de Vida