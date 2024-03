Resistencia a la insulina: ¿Quiénes tienen más riesgo de desarrollarla?

06 mar. 2024 - 18:30 hrs.

Uno de los problemas médicos que más se repiten en la población es la resistencia a la insulina, un trastorno que tiene diferentes causas, pero que muchas veces puede derivar en diabetes.

Este fenómeno, también llamado prediabetes, se produce cuando el cuerpo y los músculos no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente, por lo que el cuerpo acumula mucha azúcar.

Ante ello, el hígado produce más y más insulina para poder digerir la glucosa. Sin embargo, puede llegar a un punto en el que no genere más esta hormona, lo que provoca que el azúcar no se absorba en el cuerpo y cause diabetes.

¿Quiénes son más propensos a tener resistencia a la insulina?

Según indica el Instituto Estadounidense de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, las personas que tienen más probabilidad de tener prediabetes son quienes están en las siguientes situaciones:

Sobrepeso u obesidad.

Mayores de 45 años.

Antecedentes familiares de diabetes.

Pertenecer a uno de los siguientes grupos étnicos: afroamericano, nativo de Alaska, indio americano, asiático americano, hispano/latino, nativo de Hawaii o americano de las islas del Pacífico.

Inactividad física o vida sedentaria.

Condiciones de salud previas tales como presión arterial alta y niveles anormales de colesterol.

Historial de diabetes gestacional, de enfermedad cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Síndrome de ovario poliquístico, también llamado SOP.

Personas que tienen un síndrome metabólico (una combinación de presión arterial alta, niveles anormales de colesterol y una cintura grande).

¿Cuáles son los síntomas de la resistencia a la insulina?

Por lo general, la resistencia a la insulina no se manifiesta en síntomas físicos, sino que solo se detecta cuando una persona tiene niveles de glucosa muy altos en el cuerpo, lo que se ve en exámenes de sangre.

Pese a ello, desde la Mayo Clinic indicaron que algunas señales de la prediabetes son:

Fibromas blandos o zonas de piel oscura y aterciopelada (lo que se conoce como acantosis nigricans).

Presión arterial de 130 sobre 80, o superior.

Un nivel de glucosa en ayunas de 100 miligramos por decilitro o superior; un nivel de glucosa en la sangre de 140 miligramos por decilitro o superior después de la prueba de carga de glucosa; un nivel de hemoglobina glucosilada A1c del 5,7 % al 6,3 %.

Un nivel de triglicéridos en ayunas superior a 150 miligramos por decilitro.

Un nivel de colesterol de lipoproteínas de alta densidad inferior a 40 miligramos por decilitro en los hombres, e inferior a 50 miligramos por decilitro en las mujeres.

Estas son las personas más propensas a tener prediabetes / Freepik

¿Cómo prevenir o contrarrestar la resistencia a la insulina?

En caso de que tengas prediabetes, lo más importante para enfrentarla es bajar de peso y hacer ejercicio. Lo ideal es tener una alimentación más saludable, en donde los dulces se eviten dentro de lo posible.

El Programa para la Prevención de la Diabetes también demostró que el medicamento metformina, el más común para enfrentar la diabetes, podría retrasarla, aunque debe ser recetado por un médico.

¿Cuándo se pasa de tener resistencia a la insulina a diabetes?

Cuando una persona no trata su resistencia a la insulina con un menor consumo de azúcares ni con una vida más saludable, es posible que llegue a desarrollar diabetes mellitus.

Esta enfermedad se produce cuando el cuerpo deja de generar insulina suficiente y los niveles de glicemia en el cuerpo superan los 125 mg/dl en ayunas.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

