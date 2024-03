Realizan primera cirugía para corregir "pecho de paloma" en un hospital público de Chile: ¿En qué consiste la operación?

04 mar. 2024 - 15:30 hrs.

En el Hospital de Puerto Montt se realizó, por primera vez en un hospital público de Chile, una cirugía de tórax para corregir una anomalía denominada como "pecho de paloma" en un paciente de 24 años de edad.

El joven intervenido fue el puertomontino Fernando Salazar, quien a sus 11 años comenzó a notar que sus costillas crecían hacia adelante, formando lo que comúnmente se conoce como "pecho de paloma", es decir, un pectum carinatum, anomalía que se genera con el crecimiento del tórax hacia "afuera".

El caso de Fernando Salazar

Aunque la anomalía no le generaba problemas de salud, sí provocó desconfianza en Fernando, sobre todo en su adolescencia.

Para tratar el pectum carinatum, el joven acudió al sistema privado de salud y desde allí lo derivaron hasta el Hospital de Puerto Montt, donde luego de estar en la lista de espera producto de la pandemia, pudo acceder a una intervención.

Fernando Salazar (Hospital de Puerto Montt)

"Físicamente, no me traía ningún problema, pero sí a nivel psicológico. El tema del pudor, de hacer cosas normales, ir a la playa, obviamente me afectaba. Sobre todo, además porque comenzó a desarrollarse en mi adolescencia, el tema de las relaciones, los amigos, hasta abrazarse con alguien me daba vergüenza", explicó Fernando.

"Ahora noto mucha más confianza tras la operación, sigo con terapia para volver a la normalidad, pero sí hay mucha más confianza", relató tras la intervención.

Actualmente, Fernando, quien es estudiante de segundo año de psicología, continúa internado y se espera que pueda ser dado de alta durante las próximas semanas.

¿En qué consiste la operación?

El equipo de Cirugía de Tórax del Hospital de Puerto Montt fue el encargado de efectuar la intervención, a través de la implementación de un sistema de barras de titanio con clip costales para la corrección del pectus carinatum a nivel de cartílagos y esternón.

Pectus Carinatum (Foto: miortopedia.mx)

"Fue sometido a una cirugía de pectus carinatum, que es una deformidad de la pared toráxica, de los cartílagos costales que crecen de manera desorganizada y causa una asimetría de tórax que se protruye hacia adelante", explicó el Dr. Carlos Figueroa, uno de los encargados de liderar la cirugía.

En esa línea, Figueroa también detalló que "en esta operación se utilizó el llamado Sistema StraTos, conformado por barras y grapas costales de titanio que corrige deformidades de la pared toráxica y trauma esternal. La cirugía fue exitosa y el paciente tuvo un posoperatorio muy bueno".

Por su parte, el cardiocirujano del hospital, Dr. Iván Sepúlveda, quien también fue parte del equipo que lideró la intervención, explicó que "este tipo de deformidad toráxica hacia adelante es menos común que aquella en la que se hunde el pecho, es decir, pectum excavatum".

Equipo médico durante la cirguía de Fernando Salazar (Hospital de Puerto Montt)

Sobre los efectos en los pacientes, acotó que para quien padece esta condición hay "una carga estética muy importante, ya que, por ejemplo, no se exponen, no se sacan la polera, lo que genera un problema de autoestima real, por lo que consideramos que es esencial darle una solución, aunque sea bajo el número de personas que la padece".

Finalmente, Sepúlveda destacó el hecho de que la operación se haya realizado en usuarios adultos como una nueva prestación, ya que este tipo de intervenciones, en la mayoría de los casos a nivel mundial, se resuelven a través de cirugías durante la primera infancia de los pacientes.

