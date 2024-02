Cáncer de páncreas: ¿Qué podemos hacer para intentar evitar esta silenciosa y mortal enfermedad?

03 feb. 2024 - 15:30 hrs.

Cada 4 de febrero la Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer, fecha que busca concientizar y educar a la sociedad acerca de la importancia de tomar medidas de autocuidado que prevengan la incidencia de este conjunto de enfermedades, entre ellas, al cáncer de páncreas, el cual cobra la vida de mil 700 personas al año en Chile.

El doctor Pablo Muñoz, gastroenterólogo de Clínica MEDS, explica: "el cáncer de páncreas es una enfermedad que está dentro de los tumores digestivos y, si bien no es el más frecuente, es una causa importante de esta afección que ha ido aumentando en el tiempo en Chile y en el mundo, y que desafortunadamente de un pronóstico muy malo".

El doctor Muñoz agregó que "hay que entender que el cáncer de páncreas puede no tener ninguna manifestación o entregar señales de manera tardía. Las que uno puede encontrar y hay que estar atento aquello, son una diabetes de reciente inicio, sobre todo cuando no hay antecedentes familiares; dolor abdominal en la parte alta que no existía previamente o una baja de peso. Si estos síntomas están todos presentes, lo más probable es que estamos frente a una enfermedad avanzada, pues tendremos un estrecho tiempo para actuar hasta que la enfermedad esté fuera del alcance quirúrgico".

En relación a la prevalencia y factores de riesgo asociados a esta afección, el gastroenterólogo afirmó que “en general, tenemos pacientes sobre 50 años, pero existen presentaciones en personas más jóvenes, incluso bajo los 30 años. El cáncer de páncreas está asociado a una serie de enfermedades, trastornos o condiciones, como la gente que tiene diabetes mellitus, que tienen más riesgo de padecerlo o aquellos que tienen enfermedades crónicas del páncreas o cualquier estado inflamatorio crónico”.

El facultativo de Clínica MEDS aseguró que “lo más importante, por lejos, es que cuando vemos el grueso de pacientes que desarrollan cáncer de páncreas, tiene que ver con sobrepeso, obesidad, sedentarismo y especialmente el tabaquismo, más allá de la diabetes”.

Según detectó la Sociedad Española de Oncología Médica, el cáncer de páncreas tiene un índice de mortalidad del 99% debido a que se detecta muy tarde y ante el poco avance en tratamientos durante las últimas décadas. Asimismo, este organismo reveló que sólo el 20% de los casos son diagnósticos de manera temprana.

“Desafortunadamente el cáncer de páncreas está aumentando en el país y no tenemos una forma adecuada de detección precoz, es decir, no hay un examen o un estudio que la persona se pueda realizar anual o bianualmente que sea útil para prevenir o detectar tempranamente esta enfermedad. Por lo tanto, es fundamental llevar un estilo de vida saludable, hacer actividad física, evitar a toda costa el tabaco y consultar precozmente ante cualquier tipo de síntomas”, aseguró el doctor Muñoz.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

