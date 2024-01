Experto recomienda 5 aplicaciones de Inteligencia Artificial para sacarle provecho a tu día

28 en. 2024 - 19:30 hrs.

La Inteligencia Artificial (IA) es una tecnología que, si bien se aplica hace años en el mundo, en la actualidad ha captado una mayor significancia, a raíz de su capacidad para transformar y mejorar diversos aspectos de la vida humana.

La IA todos los días está transformando un poco más cada quehacer humano tal como lo conocemos hasta hoy: educación, salud, ciencias, servicio al cliente, transporte, minería, comunicaciones, arte, logística, son tan sólo algunas áreas que han ido sumando ventajas en sus procesos gracias a esta tecnología 5.0.

Edmundo Barrientos, con casi 15 años de experiencia desarrollando soluciones tecnológicas educativas en Chile y Estados Unidos, especializado en Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito del aprendizaje en las organizaciones educativas y empresas explica: “la IA desempeña hoy un papel integral en la mejora de la eficiencia, la toma de decisiones, la personalización de servicios y la solución de problemas en diversas áreas de la vida humana, contribuyendo a un futuro más avanzado y conectado. Lo que a la vez también nos empuja a todos y a todos a abordar los nuevos desafíos que vienen de la mano con esta tecnología, tales como su implementación ética, la privacidad, equidad y su seguridad”.

El experto que, recientemente participó en la novena versión de International Conference on education o también conocido como “ICCE HAWAII” con su paper “A Multi-Agent System to Use Generative AI in Education, enfatiza que uno de los roles de la IA más potentes y claves en la sociedad humana apunta a la educación.

“Es imposible pretender que la IA no esté presente en la educación, de hecho, creo que urge agregarla a todos los planes educacionales, pensando en especial en las futuras generaciones que deberán tener habilidades cognitivas superiores, ya que en el futuro se va a necesitar a personas que tengan capacidades que van más allá de la repetición de tareas, memorización o incluso de esfuerzo físico y que implica contar con skills como pensamiento crítico y de análisis”, reflexiona el profesional.

Bajo esta mirada, y la importancia que todos y todas comencemos desde ahora a generar una cercanía con la IA, es que el experto recomienda las siguientes aplicaciones (Apps) que utilizan esta tecnología y que nos pueden ayudar en nuestro día a día.

1- Asistentes virtuales

ChatGPT (https://chat.openai.com/) es una inteligencia artificial diseñada para conversar con las personas, responder preguntas, escribir textos, y más. Funciona analizando y aprendiendo de una gran cantidad de información para generar respuestas coherentes y útiles. La versión gratuita y la versión pagada tienen diferencias clave:

Acceso: La versión pagada suele tener acceso prioritario. Esto significa menos tiempo de espera para usar el servicio, especialmente cuando hay mucha demanda.

Actualizaciones: La versión de pago a menudo recibe actualizaciones y nuevas funciones antes.

Límites de uso: La versión gratuita puede tener límites en cuanto a cuántas veces puedes usarla o en la longitud de las conversaciones. La versión de pago suele ofrecer un uso más amplio sin tantas restricciones.

Ambas versiones son útiles, pero la versión de pago es mejor para usuarios que necesitan un acceso más constante y funciones avanzadas.

2- Aprendizaje en línea

GoLearnable.com (https://golearnable.com/) es una plataforma de aprendizaje que ofrece tutores inteligentes para cursos y libros. Está diseñada para mejorar la experiencia de aprendizaje, proporcionando recomendaciones personalizadas y orientación experta. Su objetivo es acelerar el proceso de aprendizaje de los usuarios a través de recursos y herramientas adaptadas a sus necesidades. La plataforma parece ser una buena opción para aquellos que buscan un enfoque más personalizado y orientado a la tecnología en su educación.

3- Generación de contenido visual

Lumen5 (https://lumen5.com/) es una herramienta en línea que permite crear videos de manera fácil y rápida. Está diseñada principalmente para personas que no son expertas en edición de video. Básicamente, convierte texto en videos atractivos, lo cual es ideal para marketing, redes sociales o educación. Solo necesitas introducir tu texto o enlace a una publicación de blog, y Lumen5 ayuda a seleccionar imágenes, videos y música relevantes para crear un video visualmente atractivo. Es muy utilizado para crear contenido dinámico sin necesidad de tener habilidades avanzadas en edición de video.

4- Aplicaciones de productividad

Microsoft Copilot (https://copilot.microsoft.com/) es una herramienta que combina inteligencia artificial con aplicaciones de Microsoft, como Word, Excel, y Outlook. Su propósito es ayudar a los usuarios a ser más eficientes en su trabajo. Por ejemplo, puede ayudarte a escribir emails rápidamente en Outlook, analizar datos en Excel, o crear documentos en Word. Funciona entendiendo el contexto de tu trabajo y sugiriendo acciones, textos o análisis relevantes. En resumen, es como tener un asistente virtual basado en IA integrado en las herramientas de Microsoft que conoces, ayudándote a realizar tus tareas más rápidamente y con menos esfuerzo.

5- Recomendaciones personalizadas

Grammarly (https://www.grammarly.com/) es una herramienta de recomendación, corrección y mejora de escritura en inglés. Funciona como un corrector ortográfico y gramatical avanzado, ayudándote a escribir de manera más clara y efectiva. Además de la ortografía y la gramática, Grammarly ofrece sugerencias de estilo, tono y claridad para una amplia gama de tipos de escritura, desde emails hasta ensayos académicos. Es fácil de usar y se integra con varios programas y navegadores web. Ideal para quien quiere mejorar su escritura en inglés, ya sea para trabajo, estudio o comunicación personal.

Todo sobre Inteligencia Artificial