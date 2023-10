¿Por qué no deberías bañarte mientras hay una tormenta eléctrica?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "Probables Tormentas Eléctricas" en siete regiones del país, entre la tarde del miércoles 1 y la noche del jueves 2 de noviembre.

El fenómeno ocurriría en la precordillera, valles precordilleranos y cordillera de las regiones de Coquimbo y Valparaíso; y en la precordillera y la cordillera de las regiones Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. En el caso de Santiago, Senapred declaró "Alerta Temprana Preventiva" para 10 comunas.

Las probabilidades de que te caiga un rayo durante una tormenta eléctrica son extremadamente bajas, pero no es imposible. Solo en el año 2008 se estimó que cerca de 24 mil personas mueren cada año por este fenómeno meteorológico, y más de 240 mil resultan heridas.

Pero no solo corres riesgo cuando sales a caminar por la calle con un paraguas abierto, también podría ser peligroso ducharte o, incluso, lavar los platos mientras afuera hay una tormenta.

Durante las tormentas eléctricas, las nubes se vuelven enormes masas cargadas con energía, de las cuales se liberan rayos, los que son atraídos por diversos objetos a la superficie de la Tierra.

3 people killed, 4 injured by this lighting strike in Lafayette Park near the White House. pic.twitter.com/jLeQ1QDNUj