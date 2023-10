Su alto consumo puede ser dañino: ¿Quiénes no deberían comer huevo?

02 oct. 2023 - 14:30 hrs.

Los huevos son parte fundamental de la alimentación de los humanos. Su alto consumo no es solo por su versatilidad, sino también por su excelente aporte nutricional.

Cuando se degustan en cantidades adecuadas, entregan altos porcentajes de proteínas, variedad de vitaminas —principalmente del complejo B— y algunos minerales. Por eso, diferentes organizaciones continúan promoviendo su consumo, a pesar de los mitos que los rodean.

Pero los excesos no son buenos: si bien comer mucho de una cosa puede afectar a cualquiera, quienes no tengan óptimas condiciones de salud serán los más perjudicados.

¿Quiénes no deberían comer huevo?

A continuación, revisa quiénes son las personas a las que el consumo regular de huevo puede afectarles en su salud:

Quienes tienen alergia al huevo

Este tipo de alergia se vuelve más habitual entre los niños y, lo más probable, es que se detecte antes de que alcance la adolescencia. Suele identificarse porque al comer un huevo —o alimentos con trazas de estos— presentan sarpullidos en la piel, inflamación de los ojos, congestión nasal, vómitos o diarrea.

Dependiendo de la gravedad de la reacción, se podría terminar con un shock anafiláctico. Esta emergencia médica requiere de atención inmediata, ya que pone en riesgo mortal la vida de quien la padece.

Quienes tienen colesterol alto

Se sabe que este alimento aporta grandes niveles de colesterol, los que en una persona sana y en porciones adecuadas no debería generar mayor problema.

No obstante, si te realizaste exámenes y estos arrojan que los índices de colesterol salieron más altos de lo normal, y tu dieta se basa en este ingrediente, deberías consultar con un médico en caso de que debas hacer cambios alimentarios.

Quienes tienen enfermedades cardiovasculares

Los altos niveles de "colesterol malo" en la sangre afectan directamente las probabilidades de padecer una enfermedad cardiovascular en el futuro. Incluso, para aquellos que ya han presentado los primeros indicios o problemas, se les recomienda evitar la yema de los huevos, principalmente.

"Los pacientes con riesgo de enfermedad cardiovascular deben limitar su consumo de yema de huevo", explicó la doctora Rashmi Byakodi a Eat This, Not That.

"Por lo general, los médicos recomiendan suspender el consumo de yemas de huevo después de un derrame cerebral o un infarto de miocardio", agregó la especialista.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

