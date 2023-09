¿Siempre llegas tarde y eres desorganizado? Estas son las señales del trastorno de déficit atencional en adultos

23 sept. 2023 - 13:30 hrs.

Pareciera ser que el déficit atencional (TDAH) es un trastorno que solo afecta a los niños, pero en realidad es una alteración que se puede mantener hasta la adultez.

Puede que los adultos con déficit atencional, de niños, no fueran diagnosticados, a pesar de que los síntomas suelen ser más reconocibles a corta edad. Pero algunas de estas características se pueden sostener en la vida adulta y resultar en complicaciones tanto en la vida laboral como en la privada.

Las manifestaciones del TDAH en un adulto pueden ser más sutiles, en comparación con los niños, especialmente cuando de la hiperactividad se trata.

Pero el diagnóstico podría ser muy relevante, ya que con los tratamientos adecuados, como terapia y medicamentos, podría mejorar su calidad de vida.

A continuación, revisa cuáles son las señales que te podrían hacer sospechar que eres uno de los adultos afectados por este trastorno:

1. Tienes problemas para organizarte

Olvidas pagar las cuentas, tus tarjetas, lo que compraste en una aplicación, las horas al médico, las citas especiales. Todas estas tareas propias de la vida adulta se vuelven una complicación cuando tienes TDAH.

Puede que te cueste mantener el orden y la limpieza en tu habitación, casa u oficina. También puede que siempre pierdas artículos o simplemente nunca recuerdas el sistema de orden que habías creado para evitar que tus cosas "desaparezcan".

Pero la gracia de recibir atención médica, es que podrás conocer todas las herramientas que necesitas para superarlas.

2. Te distraes con demasiada facilidad

En este mundo con muchos estímulos, el cambio más pequeño se puede robar toda la atención que tenías dedicada a tu trabajo, especialmente si te encuentras en una oficina en la que se habla mucho o pasan muchas cosas a tu alrededor.

Esto puede que lo notes con aquellos proyectos que no te generan o por los que ya perdiste el interés.

"Debido a las diferencias en la estructura cerebral de las personas con TDAH, a menudo les resulta increíblemente difícil sentirse motivadas para mantener la concentración cuando la tarea carece de interés o recompensa", detallan desde Very Well Mind.

3. Te cuesta mantener la atención mientras te hablan

La falta de atención afectará tu capacidad de mantener el hilo de las conversaciones que escuchas. Puede que quieras mantener toda tu concentración, pero aun así será un desafío.

4. Te cuesta relajarte

Aquí es donde entra la hiperactividad, porque no todo sobre el TDAH es distracción y falta de concentración. Este aspecto del trastorno hace que requieras de estar activo constantemente, ya sea ocupado o simplemente moviéndote, por lo que algo tan simple como descansar en el sillón, puede ser un gran desafío.

5. Tienes problemas para comenzar las tareas

Si con frecuencia te encuentras con toda la intención de comenzar con una tarea y terminas haciendo otra completamente diferente, lo más probable es que seas un adulto con TDAH sin diagnosticar.

La procrastinación es una característica de quienes tienen déficit atencional, pero esta dificultad también podría ocurrir por sus problemas para organizarse.

"Encontrar un lugar donde empezar parece abrumador o imposible, por lo que la gente puede simplemente perder la iniciativa antes de empezar", añaden desde Very Well Mind.

6. Siempre llegas tarde

¿No te gusta dejar a las personas esperando, pero sientes que "estás programado para atrasarte"? Esto es habitual entre la gente con este trastorno, principalmente porque suelen perder la noción del tiempo, también conocido como "ceguera temporal", según explican dese Psych Central.

7. Priorizar actividades no es lo tuyo

Trabajar al filo de los límites de entrega de tu trabajo es cuando mejor funcionas, pero eso también hace que se acumulen las tareas y no siempre sabrás por cuál es mejor comenzar. Cuando no eres bueno haciendo listas de trabajo, se podrán acumular tus labores.

8. Tienes ataques de rabia

Regular las emociones no es tarea fácil para las personas con déficit atencional. Cuando se trata de un paciente diagnosticado en la juventud, esto es trabajado con anterioridad, pero los adultos, sin las herramientas, pueden presentar más problemas.

Puede que haya sobrerreacciones ante el estrés, o te cuesta más calmarte después de que algo te hizo enojar. Te frustras rápidamente ante el menor inconveniente o puede que no te concentres en nada más que tus emociones.

Uno de los problemas de la falta de regulación emocional, es que estos pueden ser malinterpretados por otros y afectar las relaciones importantes de tu vida.

9. Tienes problemas con tus parejas

Muchas personas con este déficit pueden tener problemas con sus relaciones por las dificultadas listadas anteriormente. Puede que no sean buenos para poner atención, o parece como si realmente no les importara la relación, cuando en realidad, no en todos los casos será así.

10. Manejas impetuosamente

La misma incapacidad de retener la atención que tienes para escuchar a las personas, se puede trasladar al momento en que te sientas detrás del volante. Esto hace parecer que eres un conductor irresponsable o incluso puede derivar en que tengas más accidentes de auto que el promedio de las personas.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

