Le hicieron bullying de niña: Este es el problema médico que confesó tener Úrsula Corberó

Úrsula Corberó (34), más conocida por interpretar a Tokio en "La Casa de Papel", reveló en una reciente entrevista que de pequeña sufrió las burlas de sus compañeros debido a una condición en su salud.

La actriz española, que regresa a las series de Netflix con una nueva producción, "El cuerpo en llamas", reveló los detalles de su pasado en una larga entrevista para "La Script", un programa digital de cine y series.

¿Por qué le hacían bullying a Úrsula Corberó?

Además de llevar el nombre de una de las villanas más famosas de las películas de Disney, Úrsula explicó que sufrió burlas por su talla más pequeña.

"Yo era muy pequeña. Yo tengo un retraso óseo de 5 años. Esto no lo digo nunca, porque suena un poco mal", reveló en "La Script".

Según explicó, una de las consecuencias de su pequeño tamaño eran los problemas que le traía para llevar la mochila al colegio, con todos los libros que requería.

"Como era muy pequeñita, me pesaba mucho la mochila y no podía llevar todos los libros. Mis padres me regalaron un carrito, y (recibí) mucho bullying por el carrito", añadió.

¿Qué es un retraso óseo?

Un retraso óseo corresponde a una incongruencia entre la edad ósea y la edad biológica de una persona.

En los niños, el análisis de la edad ósea es un mecanismo para monitorear su crecimiento. Permite conocer una aproximación del tiempo que crecerá un niño, cuál será su estatura final y cuándo comenzaría su pubertad.

Se suele estudiar a través de radiografías de mano, con la que los especialistas analizan los cartílagos de crecimiento para identificar si es que el desarrollo del infante está adelantado o retrasado, como en el caso de la actriz española.

Según explican desde el Hospital de niños Johns Hopkins, algunos menores pueden presentar patrones de crecimiento considerados no normales, sin necesidad de padecer un desorden o enfermedad.

Es el caso del llamado "retraso constitucional del crecimiento", una condición común que se suele detectar en niños más pequeños de lo habitual, pero que continúan creciendo a un ritmo normal, explican desde el recinto médico.

Estas personas "suelen tener una 'edad ósea retrasada', lo que significa que su maduración esquelética es menor a su edad en años", añaden.

Por lo general, estos niños también se demoran más en alcanzar la pubertad, en comparación con sus coetáneos, tal como le ocurrió a la actriz.

"Me bajó mi primera menstruación con 17 años. A mí me empezaron a crecer los primeros pelillos del sobaco con 17 años", confesó Corberó en dicha entrevista.

A pesar de que no tienen alteraciones endocrinas, las hormonas de los niños con retraso constitucional del crecimiento tardan más en provocar la madurez sexual, lo que también permite que continúen aumentando su talla, incluso cuando sus pares alcanzaron su máximo crecimiento.

Los expertos no han dado con el origen exacto de la condición, pero sí han descubierto que tiene una gran carga genética, según explican en una publicación médica.

Desde la Sociedad de Endocrinología Pediátrica de Estados Unidos explican que la mayoría de estos pacientes no requieren de tratamiento, a excepción de algunos niños (varones) con este diagnóstico que "se pueden beneficiar de un tratamiento breve con testosterona si no han iniciado la pubertad a los 14 años.

