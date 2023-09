"Me compadezco": Esta es la enfermedad por la que Maly Jorquiera sufre graves problemas de audición

16 sept. 2023 - 11:00 hrs.

La comediante chilena Maly Jorquiera mostró cómo es su vida teniendo problemas de audición. La también actriz sufre de hipoacusia desde que fue diagnosticada con otosclerosis bilateral.

En esta ocasión, un video capturó las dificultades que tiene Jorquiera para responder a sonidos e incluso a su nombre. Es que en las imágenes, el camarógrafo intenta hablarle desde la distancia, llamándola repetidas veces, sin que ella se dé cuenta.

"Este video me da mucha pena por mí, como que me veo desde afuera y me compadezco", escribió junto al video.

Según explicó la comediante, en un año más podría recuperar totalmente la audición, después de que recibió un injerto de tímpano, lo que le permitiría vivir sin problemas por 15 años más.

¿Qué es la otosclerosis bilateral?

Esta es una enfermedad posiblemente hereditaria que provoca la pérdida de la audición por el crecimiento anormal del oído medio. Los huesos de esta estructura quedan fijos en su lugar, lo que les impide vibrar y así amplificar los sonidos exteriores.

Según el Instituto de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de Madrid, España, esta es una afección común entre las mujeres y puede empeorar por el consumo de anticonceptivos, embarazo o lactancia.

La otosclerosis es un término que viene de dos palabras antiguas: “oto”, que significa “de la oreja” y “esclerosis”, que significa “el endurecimiento anormal de tejido corporal”. La otosclerosis es el resultado del remodelado anormal de los huesos en el oído medio.#uv_rtl23 pic.twitter.com/zPtHknID5O — Morela (@morelalogop) May 3, 2023

¿En qué consiste el tratamiento?

Una estapedectomía es el tratamiento médico que pueden recibir los pacientes con otosclerosis, según explican en el Centro Médico de Boston.

Este es un procedimiento quirúrgico durante el cual se extrae parte o la totalidad del hueso del oído medio afectado, el estribo, para luego remplazarlo con una prótesis, señalan del portal médico.

Este nuevo aparato permite retomar el funcionamiento habitual de las estructuras, y de esta manera mejorar o recuperar la audición.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

