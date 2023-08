Dormir poco hace que tu cerebro envejezca más rápido, según nuevo estudio

27 ag. 2023 - 21:00 hrs.

El sueño es una forma importante de cuidar el cuerpo, y se recomienda que los adultos descansen por lo menos unas 7 horas cada noche.

Claramente, no muchos pueden seguir la sugerencia médica al pie de la letra, y no es de extrañar encontrarse con personas muy cansadas por no poder dormir más de 6 horas. Y si bien los efectos de la falta de sueño se pueden identificar inmediatamente, estos también alteran de manera significativa al cerebro.

Conoce cuáles son algunos de los efectos de dormir poco en el cerebro y cómo estos dañan al resto de tu cuerpo.

Tu cerebro envejece más rápido

Este 2023 se publicó una investigación sobre cómo afecta el dormir poco a la tasa de envejecimiento cerebral.

Los investigadores sometieron a los participantes a resonancias magnéticas, para luego concluir que quienes no duermen por 24 horas o más, evidencian un envejecimiento cerebral entre 1 y 2 años.

Afortunadamente, estos daños se podrían revertir con una buena noche de sueño reparador.

Dejas de regular bien la glucosa

Para los expertos está claro que la calidad del descanso está directamente relacionado con la capacidad del cuerpo para regular y procesar la glucosa en la sangre, pero se desconoce el organismo preciso detrás de esto.

Fue en julio de este año que se publicó una nueva investigación, en la que se determinó que las ondas cerebrales que ocurren durante el sueño profundo (no REM) son las que alteran la regulación de la azúcar.

Deja de funcionar bien el sistema de drenaje

Uno de los descubrimientos más fascinantes sobre el cerebro en los últimos años es el del sistema glinfático. Este consiste en una red de vasos linfáticos que permite drenar los residuos del sistema nervioso central.

Este es un actor clave en la función cerebral, pues permite la buena salud de las estructuras cerebrales y espinales, y además permite evitar enfermedades.

Pero también se conoce que la mayoría de las funciones del sistema glinfático son acarreadas durante los periodos de sueño profundo (no REM), por lo que mientras menos duermas, menor será el impacto de su actuación.

