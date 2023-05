Actriz de "Aquelarre" superó el cáncer cervicouterino: ¿En qué consiste la enfermedad y cuáles son sus síntomas?

31 may. 2023 - 11:15 hrs.

Una sentida confesión fue la que hizo Angélica Neumann, reconocida actriz recordada por su interpretación de "Camelia Huidobro" en la teleserie "Aquelarre". En una entrevista, la artista aseguró haber sido diagnosticada con cáncer cervicouterino.

Fue en conversación con la Revista Ya, donde Neumann relató que tuvo que lidiar con esa enfermedad, la cual se le fue diagnosticada en 2022.

Ir a la siguiente nota

Actualmente desempeñándose como diseñadora de modas, la artista reconoció que sus labores en este rubro jugaron un papel fundamental en su proceso de recuperación.

"Fue rudo, sin duda, imposible que no, aunque yo hubiera imaginado que podría ser mucho peor… pero pude seguir trabajando. Nunca hubiera imaginado que me sostuvo mi trabajo, que la clientela me daría la energía para seguir firme", dijo.

Actriz Angélica Neumann (Archivo)

"Puedo decir que nunca he caído en un pozo profundo. Así he vivido los tratamientos, los diagnósticos... siento que esto me ha cambiado la vida", sentenció. Afortunadamente, Neumann tuvo una buena recuperación y hoy se encuentra libre del cáncer.

¿Qué es el cáncer cervicouterino?

De acuerdo a Clínica Mayo, esta enfermedad es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, que es la parte inferior del útero que se conecta a la vagina.

Varias cepas del virus del papiloma humano tienen un rol importante en la causa de la mayoría de estos tipos de cáncer.

Una de las recomendaciones para reducir el riesgo de desarrollar este cáncer es hacerse pruebas de detección y vacunarse contra el virus del papiloma humano.

Síntomas del cáncer cervicouterino

Cabe destacar que el cáncer cervicouterino en su primera etapa suele ser silencioso. Cuando se encuentra en una etapa más avanzada, puede dar señales como:

Sangrado vaginal después de relaciones sexuales, entre períodos o después de la menopausia.

Flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y de mal olor.

Dolor pélvico durante relaciones sexuales.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Cáncer