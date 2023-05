"Tuve miedo": Recordada actriz de "Aquelarre", Angélica Neumann, confiesa que tuvo cáncer cervicouterino

31 may. 2023 - 08:00 hrs.

Angélica Neumann, actriz y diseñadora de modas, confesó a la revista Ya que durante el 2022 fue diagnosticada de cáncer cérvicouterino, una de las enfermedades que más vidas de mujeres cobra año tras año en nuestro país.

En la conversación, la recordada intérprete de Camelia Huidobro en la teleserie noventera, "Aquelarre", reconoció cómo la enfermedad la obligó a replantearse su vida.

Angélica Neumann y el cáncer

"De repente se hicieron concretas todas esas posibilidades y aparecieron esos porcentajes en los que no se quiere estar… En ese momento eran una realidad que tenía que entender y asumir", partió expresando en la conversación sobre sus pensamientos tras conocer su diagnóstico.

En este sentido, agregó que, "fue rudo, sin duda, imposible que no, aunque yo hubiera imaginado que podría ser mucho peor… pero pude seguir trabajando. Nunca hubiera imaginado que me sostuvo mi trabajo, que la clientela me daría la energía para seguir firme".

"Honestamente, puedo decir que nunca he caído en un pozo profundo. Así he vivido los tratamientos, los diagnósticos… siento que esto me ha cambiado la vida", sentenció.

Durante 8 meses, entre abril a diciembre de 2022, Neumann estuvo realizándose los tratamientos contra el cáncer, entre los que se cuenta las operaciones de extracción de tumor, cuatro quimioterapias y seis semanas de radioterapias.

Angélica Neumann

"No salí corriendo desesperada a pedir ayuda. Además, no fue como que me dijeran tienes un cáncer de grado 10, yo me fui enterando de a poco cuán intenso era en el camino. Tuve miedo, sí, no puedo negarlo. Lo que pasa es que no le di espacio", reconoció.,

Actualmente, Angélica Neumann se encuentra libre de cáncer, aunque como toda paciente que pasó por esa enfermedad, debe efectuarse controles periódicos para estar segura de que la enfermedad se fue de su cuerpo.

“Me parece que es bueno que se visualice una enfermedad sin usar un tono como: ‘Oh, pobrecita, tiene cáncer’. Cada vez más uno conoce gente con esta enfermedad, que se operaron, se hicieron los tratamientos y siguieron bien, pero no se puede generalizar porque cada experiencia es única y personal", cerró.

