Estos son los problemas de salud que Tina Turner enfrentó a lo largo de su vida

La leyenda del rock and roll Tina Turner falleció este miércoles 24 de mayo a los 83 años, después de enfrentar lo que ella misma denominó como una combinación de “catástrofes médicas” a lo largo de su vida.

Cabe recordar que Turner es conocida en todo el mundo por su exitosa carrera musical, que la llevó a ganar ocho premios Grammy, por su poderosa voz y actitud enérgica, convirtiéndose en un modelo a seguir para miles de artistas.

¿De qué murió Tina Turner?

Durante su carrera, la cantante se enfrentó a graves problemas de salud, como una hipertensión no tratada, que le provocó un derrame cerebral, e insuficiencia renal, cáncer intestinal y trastorno de estrés postraumático.

Pese a lo anterior, sus representantes confirmaron al DailyMail que Turner murió debido a “causas naturales”, recalcando que “con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”.

Enfermedades que sufría la cantante

Problemas al riñón

La “Reina del Rock” padeció de presión arterial alta desde 1978, pero no recibió tratamiento durante años, lo que dio como resultado que contrajera una peligrosa enfermedad renal que puede causar la muerte.

En 1985 le recetaron un tratamiento, pero decidió que los medicamentos le hacían daño y dejó de tomarlos. En su lugar, comenzó a usar remedios homeopáticos.

Respecto a esta decisión, Turner confesó que “rara vez en mi vida me había equivocado tanto. No sabía que la hipertensión no controlada empeoraría mi enfermedad renal y que mataría mis riñones al renunciar a controlar mi presión arterial”, indicó, según recogió el medio citado.

Lo anterior, provocó que para 2016 sus riñones funcionaran al 30% de su capacidad, poniendo en serio riesgo su vida. No obstante, en 2017 recibió una operación de trasplante de riñón que resultó todo un éxito.

Derrame cerebral

En octubre de 2013, Turner sufrió un derrame cerebral, sobre el cual ella misma escribió en sus memorias que: “Me desperté de repente y con pánico. Un rayo golpeó mi cabeza y mi pierna derecha, al menos así lo sentí, y tuve una extraña sensación en la boca que me dificultó llamar a Erwin (su esposo) para pedir ayuda. Sospeché que no era bueno, pero era peor de lo que jamás imaginé. Estaba teniendo un derrame cerebral”.

Después de esa terrible experiencia, Tina Turner estuvo hospitalizada durante diez días y tuvo que volver a aprender a caminar. Desde entonces y hasta el día de su muerte, tuvo un camino difícil hacia su recuperación.

Cáncer de intestino

Tres años después de su accidente cerebrovascular, en 2016, la cantante fue diagnosticada con cáncer intestinal, también conocido como cáncer de intestino delgado, un tipo de cáncer muy raro y que representa solamente el 1% de los casos de cáncer registrados años tras año en los Estados Unidos.

A pesar de que no existen mayores detalles de su operación, de acuerdo al Daily Mail, ese mismo año Turner se sometió a una cirugía para extirpar la parte cancerosa de su intestino.

Dicha operación provocó que se retrasara su operación que de trasplante de riñón, la cual, como se mencionó anteriormente, se terminó llevando a cabo el 2017.

Trastorno de estrés postraumático

Antes de su divorcio en 1978, Turner fue víctima de abuso por parte de su exesposo Ike Turner durante 14 años. Durante ese tiempo, ella sufrió una fractura en la nariz, la mandíbula y varios moretones en los ojos.

Producto del fallido matrimonio, la cantante desarrolló un trastorno de estrés postraumático, lo que la llevó a intentar suicidarse.

En sus memorias, Turner escribió que le dijo a su médico que tenía problemas para dormir, pero en realidad quería que le recetara pastillas para quitarse la vida. Luego, tomó las 50 pastillas juntas con esa intención.

Además, en el documental de 2021 sobre su vida, titulado ‘TINA’, la cantante reveló que no tuvo “una buena vida. Lo bueno no equilibraba lo malo".

“Tuve una vida abusiva, no hay otra manera de contar la historia. Es una realidad. Es una verdad. Eso es lo que tienes, así que tienes que aceptarlo”, agregó.

