Muere Tina Turner a los 83 años: Fue conocida como la "Reina del Rock"

24 may. 2023 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 24 de mayo, se confirmó la muerte de la cantante estadounidense Tina Turner a los 83 años de edad, después de una larga enfermedad en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza.

La información fue dada a conocer por su portavoz, quien expresó que "con ella, el mundo pierde a una leyenda de la música y un modelo a seguir".

Ir a la siguiente nota

Cabe señalar que la intérprete fue diagnosticada en 2016 de un cáncer intestinal. Y un año más tarde, le trasplantaron un riñón.

"Cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo"

A través de su cuenta de Instagram oficial, se publicó una fotografía de la cantante, además de un texto en el que se da a conocer la noticia.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana", se indicó en el escrito.

AFP

"Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho", agrega la publicación.

Fue conocida como la "Reina del Rock"

La artista fue conocida como la "Reina del Rock" y durante su extensa carrera lanzó éxitos como "What's love got to do with it", "The best", "We don't need another hero", entre muchos otros.

Su talento la llevó a vender más de 100 millones de discos y a ganar numerosos premios, entre ellos, varios Grammys.

Además de ser una virtuosa del canto, también se destacó como compositora, bailarina, coreógrafa y actriz.