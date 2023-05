¿Asteroide o cometa? La extraña roca espacial que siembra confusión en la NASA

22 may. 2023 - 20:00 hrs.

El asteroide 3200 Phaeton sigue generando confusión en la NASA. A pesar de ser considerado un asteroide, también actúa como un cometa, siendo responsable, por ejemplo, de la lluvia anual de meteoros Gemínidas. Este comportamiento extraño había sido atribuido por los científicos al polvo que escapa del asteroide cuando está cerca del Sol.

No obstante, una nueva investigación revela un fenómeno diferente. Utilizando dos observatorios solares, la NASA identificó que la cola de Phaeton no tiene polvo, sino que en realidad está hecha de gas sodio. Esta cola es el gran misterio que los científicos de la agencia espacial no logran resolver.

La cola de Phaeton

Los asteroides no suelen formar colas cuando se acercan al Sol. En cambio, los cometas dejan un rastro cuando el calor del Sol vaporiza el hielo del que están compuestos. En 1983, cuando fue descubierto Phaeton, los científicos se dieron cuenta de que su órbita coincidía con los meteoros de las Gemínidas. A raíz de esto, se le reconoció como la fuente de la lluvia anual de meteoros, pese a ser un asteroide y no un cometa.

En 2009, el Observatorio STEREO de la NASA descubrió una cola corta que expulsaba Phaeton cuando el asteroide llegaba a su punto más cercano al Sol. Un suceso que volvieron a detectar en sus acercamientos en 2012 y 2016, respectivamente. Para los investigadores de la agencia espacial, la apariencia de esta cola sugería que estaba formada por polvo.

Cambio de paradigma

No obstante, en 2018, otra misión solar capturó imágenes que pusieron la duda respecto a la conformación de Phaeton. La sonda Solar Parker de la NASA detectó que el rastro de la cola de Phaeton contenía más material que el que podría arrojar en su paso cerca del Sol.

"Nuestro análisis muestra que la actividad similar a la de un cometa de Phaethon no puede explicarse por ningún tipo de polvo", aseguró Qicheng Zhang, estudiante de doctorado del Instituto de Tecnología de California y autor principal de la investigación publicada en Planetary Science Journal.

A raíz de esto, Zhang y su equipo se dispusieron a analizar nuevamente los 18 acercamientos solares que tuvo Phaeton entre 1997 y 2022. Como resultado, vieron que la cola apareció brillante en el filtro que detecta sodio, pero no apareció en el filtro que detecta polvo.

Con estos resultados en mano, Zhang y compañía siembran la duda: algunos cometas descubiertos podrían no serlo realmente. "Muchos de esos otros 'cometas' que bordean el Sol pueden no ser 'cometas' en el sentido habitual del cuerpo helado, sino que pueden ser asteroides rocosos como Phaeton calentados por el Sol", explicó Zhang.

