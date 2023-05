La enfermedad que Nico Yunge intenta revertir tras superar un cáncer: Se levanta a las 5 AM y come ajo diariamente

16 may. 2023 - 11:00 hrs.

Hace unos días, el exchico reality Nico Yunge compartió en sus redes sociales que logró superar el cáncer con el que fue diagnosticado en 2021, lo que lo mantuvo alejado del ojo público.

"Desde que encontraron el tumor en mi cuerpo, mi salud mental empeoró, y mi preocupación y ansiedad sufrió mucho", explicó en esa ocasión.

"Hoy día removieron lo último que quedaba del tumor, no tengo cáncer y no hay más tumor, no puedo expresar mi alegría y alivio", escribió junto a una foto de él recostado en una camilla en el Hospital Universitario Real de Liverpool, Inglaterra.

Ahora, el exparticipante del docu-reality "Perla, tan real como tú", ha decidido compartir con sus seguidores de Instagram el desafío que enfrenta con una nueva enfermedad.

¿Qué cáncer tenía?

Fue en 2021 que, a través de una endoscopia, le encontraron los tumores malignos. Si bien no especificó cuál era la estructura de su organismo afectada, sí contó que los especialistas encontraron pólipos sospechosos.

Los pólipos son masas no necesariamente cancerígenas, pero que con el tiempo se pueden volver malignas, que aparecen en las estructuras recubiertas por mucosidad, como las paredes internas de las distintas estructuras del sistema digestivo.

La enfermedad que ahora enfrenta Nico Yunge

Tras el cáncer que logró superar, el exchico reality también sufre de diabetes, una enfermedad crónica que puede ocasionar graves secuelas en la salud de los pacientes.

La diabetes se produce por la incapacidad del cuerpo de responder con insulina ante las alzas de azúcar, lo que afecta a gran parte del organismo y, por lo tanto, eleva las complicaciones relacionadas.

Existen tres tipos principales de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional; la última que ocurre durante el embarazo.

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes es la principal causa de ataques cardiacos, insuficiencia renal, ceguera y amputación de miembros inferiores.

¿Se puede revertir la diabetes?

En una historia que subió a Instagram, el exchico reality relató que "ya llegué de mi trote, tomé desayuno, y les dije que iba a empezar a contar mis secretos para revertir la diabetes".

Yunge complementó diciendo que se acuesta a dormir a las 8 P.M. y se levanta a las 5.30 A.M. para trotar. Además, dijo que consumía un diente de ajo diario "que es bueno para la salud y la diabetes".

De acuerdo al sitio web de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), actualmente no hay una cura para la diabetes tipo 1 ni tipo 2.

Pese a lo anterior, según el Northern Nevada Medical Center, sí es posible revertir la diabetes tipo 2 hasta un punto en el que no necesite medicamentos para controlarla y su cuerpo no sufra efectos nocivos.

También se ha demostrado que el ajo, en particular, ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre, la inflamación, el colesterol LDL y la presión arterial en personas con diabetes tipo 2, según informa Healthline.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

