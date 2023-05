¿Tienes el cabello seco o se te cae? Estos son algunos problemas de salud que lo podrían provocar

20 may. 2023 - 21:00 hrs.

Si bien tu cabello puede ser una pieza de accesorio de tu imagen, sin embargo, también es un reflejo de tu salud. Es que algunos de los "problemas" que enfrentas con tu pelo no pueden ser solucionados con un champú, serum o crema, pues estos son un síntoma que revela tu estado de salud.

Conoce cuáles son algunas de las preocupaciones más comunes respecto al cabello y ciertas explicaciones médicas para estas.

Cabello seco

Si bien tu champú puede ser responsable de lo seco que está tu pelo, especialmente si no permite producir suficiente grasa en tu cuero cabelludo para hidratar cada cabello, también puede ser el resultado de ciertos problemas médicos, como el hipotiroidismo o por el hipoparatiroidismo.

Por otro lado, tu dieta también puede influenciar la apariencia de tu cabello.

"Si no estás comiendo suficientes alimentos ricos en proteína, el pelo se puede volver débil y quebradizo", explicó la dietista Lola Biggs a The Sun.

Cabello dañado

Si cada vez que te cepillas el pelo ves los trozos partidos y dañados, puede que no solo no estés comiendo suficiente proteína, también existe la posibilidad de que no estés recibiendo vitaminas como zinc, hierro, ácido fólico o diversos antioxidantes.

Según Biggs, las distintas variedades de frutos del bosque pueden ayudar a suplementar estas vitaminas, además de ayudar con tu absorción de hierro y colágeno.

Pero este daño en tu cabello también podría ser el resultado de un periodo de estrés muy álgido, si usas muchas herramientas con calor, como secador de pelo, o si vives en un clima muy seco.

Caída o debilitamiento

Si ves que tu cabellera tiene una menor densidad o tienes sectores con menos pelo, lo mejor es que acudas con un especialista para tratar tu caso específico.

Es que ambas situaciones pueden ser provocadas tanto por problemas médicos, como la alopecia areata, como por causas genéticas.

En otras personas, este puede ser el resultado de una alimentación deficiente en diversos nutrientes.

Cuero cabelludo seco

Tener el cuero cabelludo más seco significa que se puede ver igual que el hongo de la caspa. Pequeñas partículas blancas se desprenden y quedan sobre tus hombros o en la ropa.

Lo más probable es que sea provocado por el tipo de shampoo que utilizas, y deberías preferir uno más humectante o con un pH de 5,5.

La otra posibilidad es que no consumas suficiente omega-3, como el que se encuentra en pescados grasos (como el atún, sardinas o salmón) o en fuentes vegetales, como las semillas de chía.

Por otro lado, debes evaluar la posibilidad de que esto sea provocado por enfermedades como la psoriasis, un hongo como la tinea capitis, o la queratosis actínica, el tipo de precáncer de piel más recurrente.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

