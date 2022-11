"Tuve mucho miedo": Este es el problema médico que padeció Christian Chávez después de actuar en 'Rebelde'

30 nov. 2022 - 11:05 hrs.

El actor mexicano Christian Chávez (39), recordado por interpretar a Giovanni Méndez en la serie "Rebelde" y por su actuación en la producción de Netflix, "La Casa de las Flores", conversó abiertamente sobre un problema de salud que lo afecta.

Se trata de una forma de alopecia que, según el integrante de la banda RBD, sería resultado de sus hábitos de belleza.

Si bien ahora se le ve con su cabello natural, entrecano, "sal y pimienta" como lo describió en una publicación en sus redes sociales, antes era habitual que lo decolorara recurrentemente.

"Terminando de hacer 'Rebelde', a mí me dio una cosa que se llama alopecia areata que es cuando se empiezan a caer cachos de cabello, te quedan como hoyos de piel. No hay tratamiento para eso y no saben bien qué es lo que lo causa", contó el actor en una entrevista en 2020.

Según el artista, el maltrato que hizo a su pelo, con constantes decoloraciones (incluso algunas caseras), habría sido uno de los factores que permitió que su cabello se cayera.

"Yo tuve mucho miedo. Me dijo la dermatóloga que no hay un tratamiento, y hay cosas que puedes usar, pero no sabes qué va a pasar", añadió.

¿Qué es la alopecia areata?

Como describió Chávez, esta afección produce la pérdida del cabello en forma de parches, pero también podría terminar en una calvicie total.

Se trata de una condición autoinmune en la que es el mismo organismo el que reconoce como amenaza los folículos pilosos sano de los vellos, y los destruye.

Se desconoce con claridad qué produce este tipo de alopecia, pero los expertos creen que se debe a una combinación de factores hereditarios con desencadenantes ambientales, como el estrés y el daño químico.

Si bien, no existe un tratamiento eficaz, se ha establecido que se puede intentar promover el crecimiento del cabello con el uso de fármacos, como corticosteroides, o con la aplicación de químicos en la piel.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud

Todo sobre Famosos