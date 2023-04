¿Se te duermen los pies? Estas son las señales de que tienes mala circulación, según los expertos

30 abr. 2023 - 21:00 hrs.

La mala circulación es un problema de salud del que no estás tan acostumbrado a escuchar como la hipertensión y colesterol alto. Pero como la sangre es responsable de alimentar órganos y tejidos del cuerpo, esta es una condición tan importante de monitorear como las otras mencionadas.

Se puede decir que una persona tiene mala circulación cuando las arterias no son capaces de hacer circular la sangre a las extremidades, o cuando las venas no pueden devolver el líquido vital al corazón, y en casos cuando el sistema linfático no puede drenar los fluidos.

Son varias las razones que pueden explicar porqué tienes una mala circulación y estas son desde enfermedades o condiciones (como la diabetes o las várices), hasta por fumar o tener la presión alta, explican desde Clínica Cleveland.

El tratamiento es muy importante, pero dependerá de las razones detrás de la condición. Para poder remediarlo a tiempo, es importante reconocer algunas de las señales que no puedes ignorar, según los expertos.

Tener los pies helados

Esta condición puede parecer muy común, especialmente durante el invierno, pero en ocasiones tener las manos y/o pies helados son un indicador de mala circulación.

"La sangre transporta calor y nutrientes a todas las zonas de nuestro cuerpo. Una circulación reducida hace que tus manos y pies se sientan más fríos que el resto del cuerpo porque no hay suficiente flujo de sangre caliente hacia la zona", explicó a Eat This! el especialista en terapia física, Chris Tutt.

Hormigueo o sensación de adormecimiento

"Cuando la circulación se reduce, a menudo se puede sentir la sensación de hormigueo, de alfileres y agujas, especialmente en las extremidades. Esto se debe a que la sangre no llega a la zona en cantidades adecuadas para su nutrición. Esto se experimenta con más frecuencia en las manos y los pies", detalló el especialista.

Dependiendo de la intensidad de este malestar, este síntoma incluso podría ponerte en riesgo de sufrir más caídas por pérdida del equilibrio ante la falta de sensibilidad de las extremidades, según lo que explicó a Daily Mail el profesor Alun Davies, quien también es cirujano vascular.

Cambios en la piel

La piel también se ve afectada por la falta de sangre que sufriría con la mala circulación. Por un lado, su apariencia se puede ver alterada, y se podría ver más brillante o de una coloración más pálida e incluso media azulada.

Tampoco sería de extrañar que disminuya la cantidad de vellos en lugares como las piernas, un síntoma más identificado por las personas que no se depilan.

En casos más extremos, pueden aparecer úlceras que no se sanan, incluso con el paso del tiempo, muy similar a lo que ocurre con las personas con diabetes.

"Estas úlceras abiertas suelen aparecer en la parte inferior de la pierna, y algunas se presentan sin dolor, por lo que muchos las consideran inofensivas", explicó el profesor Davies. "Cualquier úlcera que reaparezca o que no cicatrice, no debe ignorarse y debe tratarse para evitar infecciones y otras complicaciones", aclaró.

Pérdida de memoria

En caso de que la sangre no esté siendo irrigada correctamente hacia el cerebro, puede que te sientas más mareado, pierdas el equilibrio o incluso olvides más cosas de lo habitual.

