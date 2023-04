Tuvo que tocar sentado: Esta es la complicación médica que sufrió Gene Simmons, bajista de KISS, en pleno concierto

Un susto pasaron los fanáticos de la banda KISS, luego de que el pasado 12 de abril Gene Simmons (73), bajista del grupo, presentara complicaciones durante un concierto en Brasil.

La banda, que se presentará en Chile el próximo 20 de abril, tuvo que pausar su presentación sobre el escenario de la Arena Amazonia en Manaus, por el malestar del músico.

"Vamos a tener que parar", comentó la voz principal de KISS, Paul Stanley, al público brasileño, mientras el equipo detrás de bambalinas atendía a Simmons.

Finalmente, una silla fue colocada en el escenario para que el bajista pudiera continuar con su presentación desde una posición más cómoda.

🚨KISS STOPS SHOW-GENE ILL🚨 Last night in Manaus, Brazil Gene Simmons falls ill. Paul said “we are going to have to stop to take care of him because we love him”. Hope everything is ok. #genesimmons #paulstanley #kissarmy pic.twitter.com/KZoZwnz59X

Ante la preocupación de sus fanáticos, el bajista de 73 años utilizó su cuenta de Twitter para dar a conocer que se encuentra en un buen estado de salud y solo se trató de un caso de deshidratación.

"No es gran cosa... La humedad y la temperatura estaban por las nubes. Estaba deshidratado y me vi obligado a sentarme durante una canción. Volvimos al escenario en 5 minutos y terminamos el show", escribió Simmons.

Ok, kids. Not a big deal. Thanks for your kind wishes. Last night we played Amazon jungle Stadium/Brazil. Humidity and temperature were sky high. I was dehydrated and was forced to sit for a song. We got back on stage in 5 minutes & finished the show. 🤟😎 https://t.co/yMJXOEn8uB