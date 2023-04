¿Qué tipo de cáncer padecía Claudia Schüler, la fallecida arquera de las "Diablas"?

01 abr. 2023 - 20:00 hrs.

El lunes 27 de marzo se comunicó la muerte de la arquera de la selección de hockey césped femenino, Claudia Schüler. La mundialista y representante icónica de las "Diablas" había sido diagnosticada con cáncer en un ojo en 2021.

Durante la jornada, diferentes figuras del deporte chileno despidieron a la joven de 35 años con acongojados mensajes en sus redes sociales.

¿Qué cáncer tenía?

Fue en octubre de 2021 cuando fue diagnosticada por primera vez con cáncer. Después de pasar un tiempo con molestias, que los especialistas en un principio atribuyeron a una alergia, acudió a un médico que confirmó el diagnóstico. Se trataba de un melanoma en su ojo izquierdo.

Este tipo de cáncer se suele asociar más con las células malignas en la piel, pero esta no es la única estructura con melanocitos (células afectadas por este tipo de cáncer).

"Este tipo de célula se encuentra sobre todo en la piel, pero también está dentro del ojo y, por ende, puede ser un potencial lugar donde se desarrolle este tipo de cáncer", explicó en un comunicado de prensa el Dr. Alex Renner, oncólogo de Clínica Santa María.

Hombre de 57 años, dolor que empeoraba progresivamente y disminución de la visión en el ojo derecho. El examen mostró un nódulo pigmentado en el iris y se realizó el diagnóstico de #melanoma iridociliar. Vía @NEJM pic.twitter.com/w6GD3vRRXV — C🧵R🧲J🩸N😷 (@CirujanoGZ) December 10, 2020

Según el especialista, si el diagnóstico es precoz, la enfermedad puede ser tratada de manera localizada, como lo hizo Schüler, pero a pesar de los procedimientos que realizó, unos meses más tarde, a mediados de 2022, descubrió que el cáncer había avanzado a otros órganos.

"Fue súper sorpresivo, porque me estaba haciendo un examen de rutina, una resonancia de abdomen, y en ese chequeo apareció que tenía metástasis en el hígado y en otras partes. También tenía que hacerme un chequeo en el ojo izquierdo. El tumor se había reactivado. Era algo que no me esperaba porque, en teoría, el tratamiento que hicimos en enero había sido efectivo y los exámenes habían salido bien", confesó Schüler en una entrevista con El Deportivo en diciembre de 2022.

Metástasis es el nombre con que se conoce al esparcimiento de las células cancerígenas por el torrente sanguíneo, lo que les permite alojarse en otros órganos, explicó el Dr. Renner.

¿Qué tan común es este tipo de cáncer?

"El melanoma ocular es una enfermedad infrecuente, se estima su incidencia en cinco casos por cada millón de personas", añadió el oncólogo de la Clínica Santa María.

Según el especialista, algunos de los factores de riesgo para la enfermedad son la avanzada edad (60-70 años), junto con la exposición excesiva a luz solar o tener la piel u ojos claros.

Algunos de los síntomas más recurrentes del melanoma ocular, según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, son:

Visión borrosa o cambios en la visión. Se ven cuerpos flotantes (manchas que se mueven) o sensación de destello de luz. Una mancha oscura en el iris. Cambios en la forma o tamaño de la pupila. Cambio en la posición del globo ocular en la cuenca del ojo.

